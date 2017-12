Carmen Franco, única hija de Francisco Franco, ha fallecido este 29 de diciembre a los 91 años de edad. Ella misma hizo pública la enfermedad que padecía, un cáncer terminal. Carmen trató de ser fuerte e intentó hacer vida normal hasta el último momento. De hecho, el pasado 6 de octubre se la pudo ver asistiendo a la apertura del Teatro de la Zarzuela en Madrid, una aparición pública que no hacía vislumbrar su verdadero estado de salud. Ayudada en un bastón, la heredera de los Franco no dejaba entrever enfermedad alguna, y es que por muchos ha sido comentada la entereza con la que afrontó su avanzada edad.

Tajante y serena, Carmen realizó unas declaraciones a la periodista María Eugenia Yagüe en las que confirmaba su enfermedad. “Lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien”, contestaba la hija del caudillo. “Aquí estoy, dispuesta a recibir aquello que venga, sin lágrimas, no tengo miedo a nada ni tan siquiera a la muerte, la he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente. No le tengo miedo, no me pillará quieta, reivindico mi nombre porque no quiero ser juzgada por la vida de los demás ni la de mis padres ni la de mi marido ni la de mis hijos. Soy Carmen, nada más. Una mujer que ha sido testigo de casi un siglo de historia. No sé cuánto tiempo voy a vivir más, tampoco me importa. Hasta donde llegue he llegado…”, confiesa Carmen Franco en uno de los capítulos que forman la que fue su única biografía autorizada, presentada el 20 de noviembre por Nieves Herrero, en quién ha confiado para escribirla.

El anuncio de su enfermedad coincidió con la visita de su hija Carmen Martínez-Bordiú al plató de ‘Sálvame Deluxe’, donde explicó como estaba afrontando la familia estos momentos tan difíciles. “Perdí un hijo siendo muy joven, así que he aprendido a vivir con gente que no está”. Pero hace dos días aparecía en el hotel Only You para amadrinar una exposición de arte y decía “voy a brindar para que tengamos a mi madre el máximo tiempo posible”.