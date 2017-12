El marido de María Lapiedra: “Pillé a Gustavo y a María besándose en el sofá de mi casa”

Sin cortapisas ni titubeos, pero con mucho dolor. Así ha sido el paso del todavía esposo de María Lapiedra, Mark Hamilton, por ‘Sábado Deluxe’. El arquitecto ha coincidido por primera vez en un plató con la actriz desde que saliera a la luz su relación con Gustavo González y no ha podido evitar que los sentimientos y las palabras brotaran sin filtro alguno. “María ha dicho que ella y Gustavo son novios oficiales así que quiero que empiece sabiendo que es mi exmujer. Tengo rabia y rencor y les deseo lo peor”, ha revelado el catalán.

Aunque su plena intención, según él, es pasar página y romper con su pasado, Mark ha confesado que aún mantiene un resquicio de esperanza en la relación con la madre de sus dos hijas. “No voy a hablar con ella ahora ni dentro de un mes. La puerta se va cerrando aunque me duela“. Sin embargo, estas palabras se transformaban en un colosal resentimiento cuando recordaba episodios de la deslealtad que María realizó a Hamilton durante varios años: “Pillé a Gustavo a y a mi mujer besándose en el sofá de mi casa. Ella me pidió después de que la operaran que me fuera el fin de semana con mis hijas a otra casa que tenemos porque estaban aburridas y yo supe entonces que él iba a aprovechar para venir a casa así que vi las cámaras de seguridad de mi casa y ví lo que hacían. No le dije nada porque lo nuestro ya estaba muerto y esto fue hace un mes”.

Y es que, él propio Mark ha desvelado que desde este verano su relación de seis años con María hacía aguas. “Desde septiembre hablamos de separación. La idea inicial era que ella se quedara el piso y me pagara la mitad. También pensamos que habría custodia compartida”, ha dicho Marc. Fecha que, por cierto, coincide con la separación de Gustavo.

Pero, ¿qué sucedió antes?, ¿cómo comenzó el noviazgo entre María y Mark? “Ella me prometió que iba a dejar a Gustavo y fuimos incluso a terapia de pareja porque habíamos empezado un proyecto en común una vez que ella se quedó embarazada. Estuvimos 4 años bien y yo no me enteraba de nada. Ni vi mensajes ni llamadas de Gustavo hasta hace poco. De hecho, María me juró que su relación con Gustavo estaba muerta”, ha comentado.

Mark tampoco ha tenido reparo en tratar de desenmascarar a Gustavo, pues para él ese era su único objetivo: “Gustavo es un manipulador que juega con los sentimientos de María. Creo que si ella no hubiera sido actriz para adultos no hubieran empezado una relación y que no van a estar mucho tiempo porque él se averguenza de ella”.

Mientras él se limitaba a repetir que no soportaría que Gustavo entrara en su casa y que conociera a sus pequeñas, Belén Esteban desvelaba dos hechos que, sin ningún género de dudas, han irritado a Hamilton”De las primeras papillas que se tomó tu hija se la dio Gustavo y sé que tiene fotos con tus hijas en brazos”, ha dicho la de San Blas para sorpresa de Mark. Un suceso que también habría repetido Gustavo respecto a sus cuatro hijos, según María: “Gustavo me llevó a su casa para presentarme a sus hijos”.

Lo cierto es que, ambos han reconocido fallos de la relación que hasta hace poco mantenían: la frialdad de Mark y el grado nivel de posesión que tenía María respecto a él. “He perdido a muchos amigos porque ella era muy posesiva” , ha desvelado Mark. Hamilton tiene claro que no moverá un dedo porque los escollos sentimentales desaparezcan de la vida de María : “Si se quiere casar con él lo lleva claro porque para eso le tengo que dar el divorcio. Si me tocan mucho las narices no se lo doy”.