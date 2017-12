Eduardo Gómez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Convertido en uno los actores que más carcajadas ha cosechado en los hogares españoles, el intérprete se enfrentó hace varias semanas a la pérdida de su madre y actualmente está desolado. Profundamente emocionado y mucho más serio que en sus habituales apariciones públicas, el madrileño se ha sincerado más que nunca en ‘Sábado Deluxe’: “Su fallecimiento ha sido un golpe muy duro porque estábamos muy unidos. Me ha dado lecciones de vida, todo lo que sé ahora, y el cariño…”.

Aunque es consciente de que esta ausencia transformará estas Navidades en una etapa complicada, Eduardo ha revelado que afrontará este duro varapalo junto a los suyos. “Es la primera Nochebuena que paso sin ella y va a ser muy triste, pero me siento afortunado por haber tenido a mi madre hasta los 97 años y con buena calidad de vida. Con ella estuvimos como una piña todos hasta el final”, ha comentado el intérprete de ‘La que se avecina’.

“La vida continua y no se puede parar. A mi madre le di mucha guerra, pero supongo que ella estuvo muy orgullosa de mí”, ha desvelado Eduardo. Por este motivo el actor prefiere mirar hacia delante e incluso se ha mostrado abierto al amor: “Rompí hace año y medio con mi última novia y ahora estoy soltero y sin compromiso. Eso sí, antes de ser actor no me comía una rosca”.

Eduardo Gómez: “La mujeres caen rendidas a mis pies”

Pese a que ha preferido no confesar sus métodos de conquista, Eduardo ha demostrado una vez más que el humor es su compañero de vida y que jamás le abandona. Ni siquiera cuando la vida deja de sonreírle como ahora. “Las mujeres siempre caen rendidas a mis pies. ¿Qué culpa tengo yo de ser tan guapo?”, ha dicho el también cómico.