Rocío Carrasco y Antonio David: tensión en su nuevo encuentro en el juzgado

Parecía evidente que el siguiente paso en la guerra judicial que mantienen Antonio David Flores y Rocío Carrasco en los juzgados sería conocer el resultado de los exámenes psicológicos realizados a la denunciante con el fin de saber si su demanda por delitos psicológicos se juzga o se desestima. Pero nada más lejos de la realidad. El ex matrimonio tiene varios frentes abiertos y este miércoles día 20 fueron citados en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas para la vista por la demanda de modificación de medidas que Flores puso contra su exmujer en septiembre de 2016, cuando incurrió en quebrantamiento de custodia al no ‘entregar’ a su hijo, todavía menor en aquel momento, a su madre tras las vacaciones de verano.

Antonio David pedía a su ex pareja cerca de 5.000 euros al mes para costear los gastos de sus dos hijos. Él expone que ambos viven con él y que, por tanto, costea todos sus gastos. Sin embargo, tal y como LOOK puede confirmar en exclusiva, dentro de la sala le ha sido complicado defender su postura por varias razones.

La primera de ellas es que sus hijos son mayores de edad y, por tanto, lo correcto es que o bien sean ellos mismos quienes pidan la revisión de medidas o bien otorguen poderes a su padre para hacerlo. Por otro lado, debe justificar la cantidad que pide en base a los gastos mensuales de Rocío y David, y aunque sí ha presentado documentación, la mayor parte de ella no ha sido admitida pues no se ha considerado que fuera acreditativa ni que con ella quedaran demostrados los gastos de sus hijos.

La vista ha sido bastante tensa. A Antonio David le ha costado mantener su postura ante las preguntas de la juez y, por supuesto, tal y como cabía esperar, los que otrora fueran marido y mujer no sé han dirigido la palabra. Una vez finalizado el encuentro, al que tan solo han acudido Flores, Carrasco y sus abogados (ni sus hijos, ni sus parejas los han acompañado), quedan a la espera de la decisión de la magistrada, aunque, tal y como han ido los acontecimientos, no parece que David vaya a recibir en esta ocasión buenas noticias. Pero no son las únicas que espera, pues también está a expensas de conocer la fecha del juicio por alzamiento de bienes que tiene pendiente y a que se determine si se dicta o no auto de trasformación en la causa por supuestos delitos psicológicos continuados.