Todos los detalles de la ruptura de Pablo López y Laura Devesa

A Pablo López se le ha roto el amor. Después de 11 años juntos, su relación con Laura Devesa, farmacéutica y gimnasta, se ha acabado. Así lo confirma ‘Hola.com’, que añade que el círculo más cercano al cantante ya estaría informado de su nueva situación. Pablo vuelve a estar soltero y LOOK tiene todos los detalles de esta inesperada ruptura. Y no, la causante no es Malú.

Se desconoce si Malú, que también ha puesto punto y final hace escasos meses a sus tres años de noviazgo con Gonzalo Miró, será su nueva ilusión, pero lo que sí podemos afirmar desde este digital es que ella no es el motivo de la ruptura. Ellos comenzaron a conocerse más y a estar más cerca cuando ‘La Voz’ les unió, pero en ese momento Pablo y Laura ya no pasaban por su mejor momento.

Fuentes muy cercanas al entorno del cantante confirman a LOOK que, cuando comenzaron las grabaciones del programa, Laura y Pablo ya se estaban planteando la ruptura, pero finalmente lograron llegar a un acuerdo y darse una última oportunidad. Lo intentaron, pero no pudo ser y hace un mes pusieron punto final a sus once años de amor.

La noticia llevaba ya un par de semanas sonando en las redacciones. Este digital trató de confirmarla, pero ante la imposibilidad de contactar con ninguno de los protagonistas y la convicción de la madre de Pablo alegando que “no tenía ni idea, Pablo vive en Madrid, pero si lo hubieran dejado yo lo sabría y no sé nada”, no se podía dar por cierta y, por tanto, se optó por la prudencia. Una vez ha salido a la luz, ha sido más sencillo acceder a los detalles.

Nueva vida

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención a los que le conocen es que lleva una temporada en la que sale a menudo con amigos, con los compañeros o con quien se apunte. No deja de hacer planes y de ir y venir, cosa no necesariamente negativa, simplemente llamativa para su entorno puesto que siempre ha sido un chico muy casero.

En el terreno laboral, el cantante está viviendo su momento de mayor éxito. Si estar el año pasado nominado a los Grammy Latinos ya fue un sueño cumplido, lo de este 2017 lo supera todo. Ha sacado su tercer disco de estudio, ‘Camino, fuego y libertad’, y está sintiendo más que nunca el cariño y el reconocimiento del público gracias a la oportunidad de ser uno de los cuatro coaches de esta última edición de ‘La Voz’