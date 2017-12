“Se trata de la imposibilidad por improcedente de compeler a una víctima a realizar cualquier tipo de prueba de valoración personal en contra de su voluntad” con esta demoledora afirmación, la juez rechaza el recurso de Antonio David Flores ante su primera negativa de realizar a Rocío Carrasco Mohedano, su ex mujer, un examen psicológico realizado por el Sr Amigo, perito de parte.

[EN IMÁGENES | Antonio David Flores al borde ‘del precipicio’]

Los pasados días 12 y 18 de junio de 2017, Rocío Carrasco se presentaba en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas para someterse a un examen psicológico realizado por la Unidad de Valoración Integral del centro con el fin de poder probar que su exmarido, Antonio David Flores la ha sometido a 18 años de lesiones psicológicas continuadas.

Rocío, además de probar que ya estaba en tratamiento antes de comenzar esta ‘batalla judicial’, presentó una documental de 100 folios donde adjuntaban todas las pruebas necesarias para que la juez conociera punto por punto cada declaración pública de Antonio David contra ella, además de otras cuestiones de ámbito privado.

No conforme con las pruebas a las que Carrasco se presentó de manera voluntaria, Flores presentó a través de su abogado una petición para que a estas se uniera otro examen realizado por un perito propuesto por su parte. LOOK ha tenido acceso al documento donde, con fecha 15 de septiembre, la juez deniega dicha prueba de parte; “no debe obligarse a la denunciante a someterse a un test, más cuando no se había alegado el motivo de la necesidad de dicho test”.

Pese que esta respuesta fue bastante concluyente, Antonio David quiso intentarlo de nuevo y presentó un recurso que el pasado 14 de diciembre obtuvo la demoledora respuesta con la que se inician estas líneas. LOOK también ha tenido acceso a este documento completo y, aunque aún se desconocen los resultados de las pruebas qué si se le realizaron a Rocío, no augura un buen futuro a Antonio David el hecho de que en el último escrito la Juez utilice la palabra ‘víctima’ haciendo referencia a Rocío Carrasco.