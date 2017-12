Alejandro Sanz y José María Michavila: los secretos de su amistad

Una academia de inglés en Londres unió al político José María Michavila y a Alejandro Sanz. Allí comenzó una bonita amistad que a día de hoy no ha terminado. Al exministro Alejandro le dedica varias páginas en su biografía y especialmente emotivas son las palabras que escribe para recordar a Irene Vázquez, la esposa de Michavila y madre de sus cinco hijos que falleció tras dar a luz a su último hijo el mismo día que Alejandro recibía un Grammy Latino por ‘La música no se toca’ en 2013. Irene era la mujer de su amigo y se había convertido también en alguien especial para él, por eso, aquel fue un día duro y no pudo ni quiso ocultarlo. Cuando la prensa le preguntó a quién dedicaba el premio, no lo dudó y dijo: “a una amiga que ha fallecido hoy”.

Pocas semanas después de que esto sucediera, Irene, la hija mayor del ex ministro, cumplía 20 años. Un día de celebración que llegaba en un momento muy amargo. Alejandro recordó a Irene ese día y, escribió a la joven una sentida carta:

“Mi querida niña. ¿Sabes por qué te admiro? Porque tienes muchas virtudes de mamá. Eres fuerte y sensible, generosa y decidida, cariñosa y entregada a la vida.

Tienes esas virtudes que recuerdo de tu mamá y que la convirtieron en una de mis personas favoritas de este mundo. Tú le das sentido a la palabra vida, le haces honor al verbo vivir. Porque tu mamá vivió exactamente como tú. Cada segundo lo convirtió en pequeñas eternidades. Y los segundos salían de su vida como quien sale de un refrescante baño en el mar Mediterráneo.

Por esas virtudes, mi querida niña, y por esa sonrisa que iluminaba la tierra entera, era por lo que yo admiraba tanto a mamá… Y por todo ello es por lo que te quiero tanto a ti…

¡Ah! Perdona, no te he dicho quién soy… Soy tu tío Chan.

Te quiero mucho, cariño. Disfruta de esta experiencia maravillosa. Y gracias por todo lo que nos enseñas a los demás”.

Ahora, cuatro años después, ha sido el mismo Alejandro el que nos ha hecho a todos partícipes de este bonito y cariñoso gesto. Lo ha hecho a través de la biografía autorizada que Óscar García Blesa ha escrito sobre su trayectoria, en la que José María Michavila ha participado encantando, descubriendo así una estrecha relación con el cantante que pocos conocían.

Su amistad era tal, que llegó a escribirle una canción, según cuenta el exministro: “Estaba de vacaciones en Santa Pola y a primeros de agosto de 2002 me llamó Aznar: ‘Hay que poner en marcha la ilegalización de Batasuna’. Dejé allí a la familia y me vine a Madrid yo solo. Alejandro estaba también solo y entonces nos veíamos día sí y día no. Me reunía por la mañana con Rosa Aguilar, con Almunia, con Rubalcaba, con López Aguilar, con Miquel Roca… para poner en marcha un pleno extraordinario en el mes de agosto y poder ilegalizar Batasuna. Daba ruedas de prensa día sí y día también. Y Alejandro me decía: ‘Te he visto tenso, te he visto casando…’. Escribió una canción, ‘Ni por H ni por‘. Nunca la enseñó”.