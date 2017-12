La noche grande de Edmundo Arrocet sin María Teresa Campos

Edmundo Arrocet ha viajado hasta Marbella (Málaga) para recibir un bonito reconocimiento, el premio ‘Oro, Incienso y Mirra’, un clásico de estas fechas, que premia la trayectoria de distintas personalidades y que se celebra dentro de la gala y pregón de Navidad de la ciudad. El humorista llegó muy sonriente y bromeando con los allí presentes, aunque lo primero que llamó la atención es que lo hiciera sin María Teresa Campos, más aún cuando el galardón se entregaba en su tierra. Sin embargo, ambos han protagonizado un emotivo reencuentro, con besos y abrazos incluidos, después de que ésta cruzase el charco. ¿Estaría la presentadora descansando de su frenético viaje a Miami?

Sea como fuere, ‘Bigote’ se ha personado solo pero sin perder la sonrisa. Durante el acto le hemos visto muy atento, expectante y muy pendiente del escenario en todo momento, hasta que le ha llegado el momento de subir a recoger su premio. Y de un icono en Chile a otro de la pequeña pantalla de nuestro país, ya que la dorada estatuilla le ha sido entregada de manos de José Manuel Parada.

Este bonito reconocimiento le llega justo después de salir a la luz una entrevista que Edmundo hizo en el magazine ‘Sábado’, del diario chileno ‘El Mercurio’, donde habla de la creciente influencia que ha experimentado en nuestro país y lo hace sacando pecho: “Desde que llegué soy number one. Cuando me vine dijeron que los españoles no me iban a entender y que tenía que competir con comediantes reconocidos. Pregunta qué fue de esos comediantes y dime a mí, ¿quién dura 43 años siendo número uno?“.

Bigote gana “entre 35.000 y 60.000 €” por entrevista

No ha sido el único titular llamativo que ha dejado Edmundo Arrocet, que también ha cifrado el dinero que se embolsa por las entrevistas que concede: “Entre 35.000 y 60.000 €”.

Por último, la anécdota es que ‘Bigote’ está poco a poco recuperando el look con el que se dio a conocer en España, alejado de ese tinte rubio platino con el que participó en ‘Supervivientes’.