Primeras imágenes de Alba Díaz tras cumplir la mayoría de edad

El papel cuché cuenta con un nuevo rostro recién incorporado a la terna de personajes públicos. Se trata de Alba Díaz, hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal, que este 12 de diciembre acaba de cumplir la mayoría de edad. Poco o nada se sabía de esta joven que se ha colado progresivamente y sin hacer ruido en la jet set, más allá de que guarda una gran relación de amistad con Froilán y de es una toda influencer de las redes sociales, donde algunas firmas se ‘pegan’ porque Alba promocione sus productos.

Las primeras instantáneas de Alba Díaz tras cumplir los 18 años han tenido lugar por las calles de Madrid, en compañía de unos amigos, entre los que estaba el nieto del rey Don Juan Carlos. Vestida de negro, con medias de rejilla, botas y un abrigo con estampado de cuadros (auténtico rey de tendencias de la temporada) y peinada con un moño effortless, hemos visto a la joven muy animada, feliz, dedicándole abrazos y muestras de cariño a los suyos.

Precisamente, su relación Froilán ha sido objeto de debate en las últimas semanas. Ambos mantienen una cercanía que llamó la atención y que hizo saltar las alarmas en torno a un posible romance entre ellos. Nada más lejos de la realidad. Los dos comparten aulas universitarias en el exclusivo The College for the International Studies, una institución situada en el centro de Madrid, cuyo coste por curso ronda los 20.000 euros

Su padre Manuel siempre ha visto con reticencia el salto mediático que su hija estaba a punto de dar y así lo expresó en marzo en el programa ‘Espejo Público’: “Yo procuraré hacerle ver que debe hacer una vida normal. Que se junte con las personas que valoren por cómo es, no quién es”.