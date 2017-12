Alba Díaz, hija del torero Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal ha cumplido este 12 de diciembre la mayoría de edad. Sin duda, se trata de una fecha muy señalada que a su padre le generaba cierta inquietud, pero, tal y como aseguró en marzo en ‘Espejo Público’, afronta este momento con estoicismo y dedica a su hija estas palabras: “Yo procuraré hacerle ver que debe hacer una vida normal. Que se junte con las personas que valoren por cómo es, no quién es”. Cabe destacar que, independientemente del interés mediático, razones para estar tranquilo no le faltan al diestro, ya que su hija Alba ha demostrado en sus primeros 18 años de vida que es una joven responsable y centrada, poco amiga de las polémicas. Aunque, quizá, esto podría cambiar con la mayoría de edad de la joven.

Si por algo se caracteriza la hija del diestro y Vicky Martín es por su capacidad para que la familia permanezca unida a su alrededor. Alba mantiene una relación excepcional tanto con la mujer de su padre, Virginia Troconis, como con los hombres que han pasado por la vida de su madre, entre ellos, el artista Domingo Zapata, con el que se dejó ver a finales de noviembre en Madrid.

Pero aún falta una persona importante para completar la foto de la perfecta familia feliz de Alba: su abuelo Manuel Benítez ‘El Cordobés’. La inexistente relación entre su padre y el veterano torero no tiene visos de mejorar a corto plazo, aunque quizá ahora, Alba quiera conocerle por su cuenta, una opción que su madre dejó abierta al asegurar que es una decisión que depende de los deseos de su hija. De hecho, este verano fue la propia Alba la que pidió a su padre conocer a su tío Julio Benítez. Y así fue. Ambos le visitaron en Córdoba a finales de junio, cuando Julio se encontraba convaleciente tras sufrir un accidente de tráfico.

‘Muy unida’ a Froilán

La única ‘polémica’ en la que se ha visto envuelta Alba Díaz fueron los recientes rumores de un supuesto noviazgo con Froilán. La relación de ambos no va más allá de la amistad, como quiso aclarar la propia Virginia Troconis, aunque sí es cierto que el nieto del rey Juan Carlos y la hija de Manuel Díaz han llevado vidas paralelas en los últimos tiempos.

Ambos se han graduado de Bachillerato en Estados Unidos y, tras el regreso a España de los dos jóvenes este verano, tanto Froilán como Alba han elegido el mismo centro para cursar sus estudios universitarios. Se trata del exclusivo The College for the International Studies, una institución situada en el centro de Madrid, cuyo coste por curso ronda los 20.000 euros. Aunque la hija de Vicky Martín Berrocal ha elegido ‘Marketing’ y Froilán ‘Business’, es probable que coincidan en algunas asignaturas, así como en los tiempos de descanso, ya que ambos son amigos desde que se conocieran este verano en Marbella.

Bella, joven y con talento

Alba Díaz parece querer seguir los pasos de su madre en el mundo de la moda y ello explica la opción elegida para sus estudios superiores, que le permitirían manejar, desde la preparación, la firma creada por Vicky Martín Berrocal.

Mientras llega ese momento, la hija de Manuel Díaz disfruta de sus días rodeada de las personas que más quiere, su familia, con quienes ya ha podido disfrutar de su ‘primer regalo de cumpleaños’: una escapada a París. En la imagen que ha compartido en redes sociales, la hija y nieta de ‘El Cordobés’ ensalza la unión y los valores familiares, por encima de todo lo demás. ¿Estará anticipando el reencuentro más esperado de todos?