Alba Díaz, hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal, ha cumplido la mayoría de edad este martes, 12 de diciembre, y por ese motivo ha querido salir a celebrarlo con una comida familiar en la milla de oro de Madrid. De este modo, la amiga de Froilán ha logrado reunir a su padre y a su madre, separados desde el 29 de octubre de 2001. Además, estaba previsto que también acudieran al almuerzo Virginia Troconis, segunda mujer de ‘El Cordobés’, y los dos hijos que tuvo el diestro con la venezolana. Sin embargo, Triana, la pequeña del clan, finalmente no se ha dejado ver.

[GALERÍA | Los 18 años de Alba Díaz en 18 imágenes]

Sí podemos ver a Alba con un chaquetón de estampado tartán de lana en color gris para taparse del frío madrileño, que deja entrever un jersey negro de cuello negro y una falda de cuero, medias de rejilla y botinas con hebillas laterales. La joven ha ido acompañada por su madre, que llevaba un look ‘total black’ y, unos minutos después, llegaba un elegante Manuel Díaz acompañado por su madre, su mujer Virginia Troconis y el hijo de ambos, Manolito, quien ha pegado un buen estirón.

Cabe recordar que las primeras instantáneas de Alba Díaz tras cumplir los 18 años han tenido lugar en compañía del nieto del rey Juan Carlos. La joven ha lucido feliz y cariñosa en una fotografías que han hecho saltar las alarmas en torno a un posible romance entre ellos. Pero nada más lejos de la realidad. Los dos comparten aulas universitarias en el exclusivo The College for the International Studies, una institución situada en el centro de Madrid, cuyo coste por curso ronda los 20.000 euros.