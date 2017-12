Jesé Rodríguez vive uno de los momentos más difíciles de su vida. Este fin de semana se enfrentaba el Stoke City al Totteham, pero el jugador no pudo estar presente debido al drama familiar que afronta desde hace varios meses. El canario se vio obligado a viajar hasta el hospital donde permanece su hijo Nyan desde que naciera de forma prematura, pues estaba sufriendo complicaciones desde hacía unos días. Él mismo lo desvelaba a través de sus redes sociales: “La vida vuelve a ponerte a prueba una vez más, pero una vez más a tu lado me quedaré. Siempre estaré cuando más me necesites.

En una instantánea en la que aparece él junto a su bebé conectado a una máscara de oxígeno, él y su pareja Aurah Ruiz se muestran mutuamente todo su apoyo. “Juntos lo superaremos Aurah”, escribe el futbolista en una de sus stories de Instagram. Además el canario también cuenta con el respaldo de su equipo y prueba de ello que su entrenador, Mark Hughes, hace tan solo unos días dijera estas palabras: “Desafortunadamente no está disponible este fin de semana porque ha tenido que regresar (a Gran Canaria), lo que supone una gran preocupación para él y todo su entorno. Le enviamos a él y a su familia nuestros mejores deseos”,

Pese a que en alguna ocasión, la pareja ha compartido con sus seguidores la dura batalla que viven desde el pasado mes de junio, ninguno de los dos ha querido hacer pública la dolencia que padece el pequeño. Lo cierto es que esta no es la primera vez en la que Jesé se ve obligado a viajar por este motivo. Una de las visitas más sonadas fue el pasado 13 de noviembre cuando su pareja estalló contra él a través de su Instagram: “Tu hijo está en el hospital y tú de cena por ahí con tus amiguitos porque estar con tus amiguitos y el ‘reggaetuning’ es mejor que estar con él. Tu hijo lleva cuatro meses ingresado en el hospital y tú llevas mes y medio sin venir a verle. Así que mueve el culo mi niño que da vergüenza ya. Vergüenza. Hasta los cojones ya”. Pese a estas declaraciones, la pareja se mantiene unida.