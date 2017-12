A finales de septiembre Isabel Gemio emitió un comunicado con el que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores. La periodista anunció su salida de Onda Cero después de 14 años al frente del programa radiofónico ‘Te doy mi palabra’ para supuestamente abordar otros proyectos profesionales que fueran compatibles con su vida familiar. Sin embargo, ella misma ha asegurado dos meses después que su ‘abandono’ no ha sido de motu proprio. “La gente me ha llegado a reprochar que me vaya pero la realidad es que no ha sido una decisión mía. Llevo tiempo pidiendo un cambio de horario porque levantarme a las 5 de la mañana sábados y domingos es incompatible con mi vida familiar. Simplemente Onda Cero ha decidido no renovar mi contrato que termina este 2017. Pero no pasa nada. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para ellos”, ha revelado Isabel entre lágrimas este jueves en ‘El Hormiguero’.

[[Vídeo] La verdadera razón por la que Isabel Gemio abandona la radio]

A tan solo una semana de su último programa radiofónico en antena, la presentadora ha hablado sin tapujos sobre ello, pues se encuentra dolida con las especulaciones desde que saltara la noticia. “Desde que saltase la noticia he tenido problemas de insomnio y de conciencia. Porque tal y como se dijo todo el mundo ha entendido como que yo me quería ir. Es verdad que llevaba años pidiendo un cambio de horario, pero no pudo ser… No lo he podido explicar porque no lo podía explicar y ahora no tengo que decir lo que es, no lo he elegido yo”, ha comentado Isabel.

Consciente de que su adiós será difícil de afrontar, Gemio revela que su despedida será dura. Ella de momento prefiere mirar hacia adelante sin temores: “No hay que tener miedo al cambio”. Y es que ya hay quien especula con su retorno a la televisión, ese medio que Isabel maneja también a la perfección. “Si ocurre, ocurrirá y todos los sabréis. Y si no, lo primero es lo primero y yo sé dónde debo estar”, dijo la pacense el pasado octubre.