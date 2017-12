Lo ha desvelado ella misma. Georgina Rodríguez dio a luz el pasado 13 de noviembre y cuando, tres días más tarde fue dada de alta, su pareja y padre de su hija, Cristiano Ronaldo, le tenía una bonita sorpresa preparada en casa. Una cena especial con familia y amigos para celebrar el feliz acontecimiento. Algo que podría extrañar si tenemos en cuenta que la modelo acababa de dar a luz, pero que a juzgar por su rápida y fácil recuperación no debió ser un problema para ella, que ha hecho vida normal desde el minuto uno.

[PUEDES VER | Ellos también estuvieron en la habitación de Georgina]

Georgina está feliz, “tengo una sensación de amor puro, indescriptible con palabras. Una madre siente el amor más grande que existe”, cuenta en la revista ‘¡Hola!’. No solo es feliz con su pequeña, ella en todo momento hablar el plural, pues está muy unida a Cristiano Junior, y a los mellizos Eva y Mateo, hijos del futbolista mediante gestación subrogada “todos me enamoran. Cada uno está en un momento diferente, Eva y Mateo están gorditos y ya conscientes de su voz haciendo que hablan y comienzan a controlar mejor su cuerpo y a reírse mucho, Cristianito es un fenómeno en todos los aspectos, es muy cariñoso conmigo. Me encanta hacer los deberes con él”.

Ha querido aprovechar la ocasión para aclarar dos grandes polémicas que han surgido durante su embarazo y parto. El deporte que ha estado haciendo durante los nueve meses de gestación y el hecho de que el hijo mayor de su chico estuviera presente en el parto de Alana Martina.

Sobre lo primero tiene claro que “soy una persona muy responsable que hace caso a los doctores y ellos me aconsejaron no dejar de hacer deporte ni bailar si así lo quería”, sobre el segundo extremo apunta que “le encantó estar presente en un momento tan especial. Queremos siempre hacerlo partícipe de todo como hermano mayor que es”.

🚺 @kleykafe @javierlopezphoto @patrickniccolai @josecarlosdelaosa Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 12:16 PDT

Tan solo hace un año y medio que la joven de Jaca y el delantero del Real Madrid comparten su vida, la relación ha avanzado muy rápido y hasta ella misma se sorprende “si me lo hubieran dicho no me lo hubiera creído o me hubiera reído por lo surreal de la situación de que alguien te diga algo así imagino”. Algo que finalmente se convirtió en realidad y por lo que no puede estar más feliz, por lo que solo pide que “sigamos teniendo salud. Que Dios nos cuide y nos proteja. No hay nada más importante en la vida que la salud de la familia y los amigos”.