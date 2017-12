Primeras palabras de Lucía Rivera sobre su padre biológico

En noviembre, Lucía Rivera sorprendió con un corte de pelo radical cuyo significado se extrapolaba también a su vida. La joven de 19 años decía adiós con este cambio a pesos pesados de su pasado y mostraba con ello una joven desconocida hasta ahora. Mucho más reivindicativa que otras ocasiones, la hija de Blanca Romero dijo entonces no ser producto de un apellido sino una modelo que quiere ser conocida por su trabajo. Se autodefine como una mujer fuerte y así lo ha revelado en su última entrevista concedida a ‘ABC’: “Cuando nací, me rompieron los dos fémures en la cesárea de mi madre. El médico dijo que tenía huesos de cristal y, ¡mírame!, desfilando para Women’ Secret ¿Quién se iba a imaginar que una niña con las piernas rotas acabaría en una pasarela?”.

En sus palabras, la maniquí transmite naturalidad. No tiene reparo ni en rebuscar en su alma ni tampoco en su pasado, aunque prefiere mostrarse cauta al hablar sobre su padre biológico. No da ningún nombre que le identifique -al igual que su madre ha hecho hasta ahora-, pero sí confiesa lo que siente por él. “Al conocer a mi padre biológico, viví una escena bastante absurda. Y me di cuenta de que no me hacía falta. Le he perdonado, pero no es nada mío“, ha dicho Lucía.

Su progenitor tuvo una hija en Londres y ella tiene claro que cuando esta ciudad entre en sus planes como posible destino profesional, conocerá a su hermana. “Él tuvo una niña hace poco y me gustaría verla, pero me niego a volver a pasar por la misma historia. Debe tener un año o dos. Si me voy a Londres a trabajar, a lo mejor hago algún intento de acercarme”.

Mientras que eso sucede o no sucede, Lucía continúa con su vida. Hasta tal punto que, confirma que a quien sí está deseando conocer es a la hija de Cayetano Rivera. “Estoy muy emocionada y estoy deseando conocerle”.