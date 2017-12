Exclusiva LOOK

El destino de Cristina Pedroche cambió hace siete años. Con tan solo 22, aquella joven del barrio de Vallecas se plantó delante de una cámara para convertirse en reportera del programa ‘Sé lo que hicisteis’ y lo consiguió. Desde entonces, pocas ‘asignaturas’ vitales se le han resistido a la que es hoy en día una de las chicas del momento, pues ha conquistado casi con ‘cum laude’ tres parcelas que permanecen suspensas para algunos mortales: trabajo, amor y dinero. Aunque es difícil medir en cuál de ellas sobrepasa el éxito por encima del resto, la colaboradora de ‘Zapeando’ ha confirmado ante los medios esta misma semana que su cuenta corriente se aleja mucho de los números rojos. “¡Gano mucho más que David! ¡Que no me casé por dinero, me casé por amor!”. Teniendo en cuenta que su esposo, David Muñoz, factura al año en su negocio millonario más de seis millones de euros, el sueldo de Cristina debe alcanzar cifras desorbitadas que le permiten tener varias propiedades y LOOK sabe cuáles son.

Su participación en diversos programas de televisión, dar las Campanadas desde el año 2013 o su papel como embajadora de distintas marcas -entre las que se encuentran Puma o GHD- no solo amplían su currículum, sino que también le permiten invertir. Hasta tal punto que, según ha podido comprobar este medio, Pedroche posee seis propiedades en la capital: tres viviendas y tres plazas de garaje.

Su nidito de amor con David

El año 2015 marcó un antes y un después en la vida de David y Cristina. Fue precisamente cuando adquirieron al cincuenta por ciento la vivienda en la que conviven y meses más tarde, se convirtieron en marido y mujer. Lejos de convencionalismos, se dieron el ‘sí, quiero’ en su casa ante tan solo cinco testigos entre los que encontraban el notario y sus respectivos padres.

La pareja selló su amor en un piso de 137 m² situado en una urbanización construida en el año 2003 ubicada en el madrileño barrio de Legazpi. Una lujosa vivienda valorada en 600.000 euros que se divide en 2 dormitorios, 2 cuartos de baño, cocina independiente y equipada con las necesidades del chef de ‘Diverxo’, un gran salón y una terraza de 13 metros. Además, poseen varias zonas comunes entre las que destacan dos fantásticas piscinas -una al aire libre y otra climatizada-, además de portero 24 horas, gimnasio, ascensor y trasteros. Está tasada en 600.000 euros y sobre ella pesa una hipoteca de 410.000 euros.

Otro inmueble en el mismo edificio

Pese a asegurar Cristina que jamás abandonaría el barrio vallecano que le vio crecer, la joven ha roto su promesa. Tres años antes de adquirir la vivienda en la que reside con David, Pedroche compró un piso de menores dimensiones en la misma urbanización de Legazpi. La casa consta de 75 m², tiene varias habitaciones, un trastero y las mismas zonas comunes citadas anteriormente.

Es en su totalidad de la presentadora y está valorada aproximadamente en 280.000 euros.

Una vivienda ¿heredada?

Cristina posee, además, una sencilla casa construida en 1978 de 75 m² en el municipio madrileño de Coslada. Una casa que podría proceder quizás de la herencia de su abuela, quien falleció el pasado 2014. Con ella, tenía una conexión muy especial y así lo manifestó en su última entrevista en ‘El rincón de pensar’: “Mi abuela lo era todo para mí. Me daba la mano y me pasaba toda su energía y su fuerza. Su muerte ha sido lo más trágico que me ha pasado en la vida”.

Según los documentos del Registro de la Propiedad, Pedroche recibió en mayo de este año como donación esta vivienda de la que se conocen muy pocos detalles. Su valor podría superar los 160.000 euros.

Tres plazas de garaje: dos de Cristina Pedroche, una a medias con David

En la urbanización donde Pedroche tiene dos viviendas, posee también tres plazas de garaje que le otorgan privacidad además de alejar a la pareja de los objetivos de la prensa. De dos de ellas es propietaria única y de la otra al cincuenta por ciento con David.

Cristina Pedroche no se equivocó cuando se presentó a ese casting en el 2010 que sin saberlo le catapultaría a la fama. Quizás entonces tampoco era consciente de que sabría conjugar a la perfección dos ingredientes que, sin ninguna duda, la situarían en una posición privilegiada a día de hoy. Su espontaneidad sumada al tensón, la naturalidad de una chica de barrio sumada a un despertador que cada mañana ensordece sus oídos a las 5 am. La de Vallecas asesorada por sus progenitores ha sabido gestionar tanto su popularidad como la larga lista de propiedades que ha adquirido en sus siete años de carrera, a las que, por cierto, hay que sumar las acciones en el restaurante Diverxo.

Lo cierto es que, las seis propiedades que la presentadora posee en la actualidad demuestran una vez más que la esencia que le hizo triunfar en el pasado sigue intacta. Ni ella ni su pareja se han querido trasladar a elitistas zonas de la capital como otros conocidos, ellos son de barrio. De esos barrios en los que se mastica la sencillez de la que siempre hacen gala David y Cristina.