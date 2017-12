Cuando falleció aquel 24 de octubre de 2013, lo que menos esperaba la familia de Manolo Escobar es que su memoria pudiera verse empañada por la existencia de una hija ilegítima. Esta es la sensación que ha rondado por la cabeza de todos ellos desde que a comienzos de esta semana, María Eva García Figueras, de 58 años, lograra que una juez admitiera a trámite la demanda de paternidad que podría convertirla en hija legítima del desaparecido artista.

Por eso, las primeras reacciones de la familia de Manolo no se han hecho esperar. LOOK se ha puesto en contacto con Serafín García Escobar, uno de sus hermanos , quien asegura que en el ámbito familiar “están alucinando” y que, el hecho de que la demanda haya prosperado en el Juzgado de Instrucción de Primera Instancia de Villaviciosa de Asturias, les parece un acontecimiento “completamente insólito”. “¿Cómo reaccionaría usted ante semejante falacia?”, se pregunta Serafín. “Nosotros lo único que seguimos creyendo y sosteniendo que lo que defiende esta mujer es mentira”, contesta muy enfadado y contundente.

Ahora bien, a la espera de que en los próximos días la juez analice las diferentes pruebas aportadas para comprobar si pueden ser incorporadas a la causa, tal y como afirma el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), la familia de Manolo se echa a temblar al pensar en el siguiente paso: que se soliciten pruebas de ADN para contrastarlas con el de María Eva. “En ese caso, haremos lo que nos diga el juez”, se limita a deslizar Serafín en un tono más entrecortado.

Ana García Lozano, sobrina de Manolo: “Soy la primera sorprendida”

La razón del posible temor de Serafín es que, en este caso, el juicio albergaría particularidades muy poco comunes que podrían generar cierto debate en la familia Escobar. Con el cantante incinerado hace cuatro años y teniendo en cuenta que Vanessa, única hija legítima del artista, no puede ofrecerse para contrastar su ADN con el de Eva -ya que fue adoptada-, son los hermanos del cantante quienes se postulan como principales candidatos capaces de proporcionar un ADN cotejable. Pero, ¿qué ocurriría en caso de que se negasen? Según han explicado fuentes legales consultadas por este digital, sería probable que los padres de Manolo Escobar tuviesen que ser exhumados para proceder a la extracción de la prueba definitiva.

Un horizonte que promete poner en una difícil tesitura a los García Escobar. ¿Estarán de acuerdo en llegar hasta el punto de la exhumación? ¿Discutirán entre ellos para que sea uno de los hermanos quien se haga las pruebas? Bajo esta premisa, el clan solo tiene dos opciones: negar la mayor y entrar en este controvertido laberinto legal o, por el contrario, aceptar a María Eva García Figueras como una más de la familia. Una solución que ahorraría muchos quebraderos de cabeza pero que, tal y como avanza a LOOK el hermano de Manolo, no va a suceder. “Eso no va a pasar. Lo que dice esa mujer es mentira”, recalca repetidas veces.

Por su parte, quien también se han pronunciado a LOOK han sido la periodista y presentadora Ana García Lozano, hija de Baldomero García Escobar y sobrina del desaparecido Manolo; y el periodista Javier de Montini, buen amigo del artista en vida. “Soy la primera sorprendida. Es un tema en el que no quiero entrar porque todos estamos muy sorprendidos“, confirma su sobrina ante este nuevo episodio. “Manolo no tenía secretos. Era muy abierto y estoy convencido de que, si esto fuera cierto, él la habría reconocido inmediatamente e incluso su mujer, Anita, lo hubiera aceptado. Además me parece asombroso cuando reclaman paternidades después de tantos años. Como la supuesta hija de Dalí. Aquello me pareció otro cuento chino”, esgrime por su parte el exdirector de la revista ‘Lecturas’.

Y es que, con el apellido de Manolo Escobar bajo la lupa de una juez, esta es una historia que, tras su fallecimiento, solo acaba de comenzar.