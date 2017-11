Sara Sálamo regatea mejor que su novio Isco

“Yo soy Sara Sálamo, soy actriz, he trabajado muy duro, me lo he currado yo todo sola, nadie me ha regalado nada y se me tiene que reconocer por eso”. Así se presentaba la tinerfeña ante las decenas de medios de comunicación que la esperaban este jueves en el que ha sido su primer photocall en solitario desde que tiene su corazón ocupado. Ataviada con un traje velvet burgundy, uno de los colores estrella del otoño, y quién sabe si haciendo un guiño a la pasión que inunda su vida, Sara responde con contundencia ante quien quiera catalogarla solo como la novia de Isco Alarcón, una etiqueta de la que rehuye. Lo cierto es que su popularidad ha subido varios peldaños desde que se desvelase la relación con el habilidoso futbolista del Real Madrid. Una habilidad que la propia Sara ha puesto en marcha durante este jueves para regatear todas las cuestiones en torno a su incipiente historia de amor, un secreto a voces que no ha querido confirmar ni desmentir.

LOOK ha sido testigo de sus palabras en un acto de la firma Anekken, en el que la isleña ha sido la madrina de unos llaveros solidarios cuyos fondos irán a parar a los niños que más lo necesitan. Consciente de que todos los ojos estaban puestos sobre ella, Sara Sálamo ha confesado ciertos nervios ante las preguntas que recibiría al respecto, pero sin perder la sonrisa y la simpatía que le caracteriza, atendiendo gustosamente a la nube de periodistas y fotógrafos.

“Estoy en un año maravilloso, muy feliz, muy contenta y con ganas de que siga la racha”. Su alegría se palpa a kilómetros y no es para menos. Su romance empezó a ritmo de ‘likes’ y comentarios en redes sociales, pero Sara ha rehusado aclarar si su relación nació entre etiquetas y filtros.

Sara Sálamo: “La exposición mediática asusta un poco”

¿Tiene miedo Sara Sálamo a la exposición mediática ahora que sale con un futbolista de primer nivel? Una pregunta para la que la actriz borra parcialmente la sonrisa y se pone seria: “Asusta un poco. He concedido dos entrevistas y de repente ves que empiezan a salir una serie de declaraciones y que ponen cosas en mi boca que yo no he dicho. La verdad que me asusta que se malinterprete lo que digo”. Sin embargo, reconoce estar “en un momento feliz y protagonista gracias a sus proyectos profesionales”.

No le ha gustado nada el tratamiento que se le ha dado en los medios a sus palabras sobre los crecientes casos de acoso sexual: “De repente sacan titulares de contexto y que se frivolice así me asusta mucho. Hay que hacer honor a la verdad, ser serio y no tergiversar las cosas, sobre todo en un tema tan serio como este”.

¿Se considera una WAG?

El hecho de compartir su vida sentimental con Isco hace que Sara Sálamo se incorpore de manera automática al nutrido grupo de mujeres de futbolistas o WAG’S. Sara no quiere que se le incluya en ningún gremio y reivindica su identidad, sonriendo: “Yo no pertenezco a ningún grupo, soy una mujer independiente, muy trabajadora y feliz. Esa soy yo”. Una de las anécdotas que marcan su relación con el madridista son los colores de cada uno. Isco defiende el escudo del Real Madrid, pero ella es acérrima del Atlético de Madrid, el rival capitalino de los blancos. Algo que ha provocado el pique sano de ambos en redes sociales: “Yo seré colchonera hasta que me muera, es una filosofía de vida y eso no se puede cambiar, lo he dicho siempre. Soy una mujer fiel”.

Sara Sálamo ha descartado que el reciente espaldarazo de fama que ha experimentado se deba a su faceta personal, que considera menos interesante que la profesional, y señala a la cantidad de proyectos que ha llevado a cabo este año: “Quiero pensar que se debe a que estoy trabajando con Penélope Cruz, Bardem, Inma Cuesta, Darín… este año he hecho cuatro películas y creo que el impulso es porque estoy trabajando un montón”. No obstante, no le sienta “ni bien ni mal” que se hable de su vida privada.

Reconoce que le gustan mucho los niños, pero no nos da pistas sobre si ha conocido ya a Isco Jr, el hijo que el futbolista tiene de su relación anterior: “Yo hablo de los niños en general, el individualismo no está bien y venimos a ayudar a todos los niños. ¡No a la exclusión!, responde con mucha simpatía.

¿Le habrá dado alguna indicación Isco antes de enfrentarse a las preguntas de los medios? Sara Sálamo guarda un silencio revelador cuando se le cuestiona por ello, antes de responder: “Es que yo creo que vosotros sabéis más de mí que yo misma”. Con el paso de los minutos, la canaria se ha mostrado mucho más desenfadada y se ha abierto a la prensa al reconocer que no es nada celosa.

También ha querido reafirmarse como ente propio y reivindicarse a sí misma: “Llegué a Madrid con 18 años recién cumplidos, una maleta, un perro y llevo siete años trabajando muy duro por forjarme una carrera, nunca he tenido ningún padrino”.

Antes de despedirse, desveló que no va a ir a Málaga estas navidades, ya que las pasará en familia. ¿Y qué le pide al 2018 Sara Sálamo? “Que al menos laboralmente sea la mitad de bueno que el 2017”.