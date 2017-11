El pasado jueves 23 de noviembre, Alba Carrillo (31) recibía al fin la tan anunciada demanda de modificación de custodia interpuesta por Fonsi Nieto (38), padre de su hijo de 6 años. Una demanda de la que la modelo y ahora colaboradora de televisión había sido advertida desde el mes de agosto a través de diversos periodistas pero nunca de manera formal. La prensa había sido su única fuente de información al respecto hasta la pasada semana, en que la noticia tantas veces anunciada se convirtió en realidad. El DJ va a por todas. Solicita la custodia de su hijo -ahora otorgada a la madre- mediante una demanda en la que su abogado lleva tres meses trabajando, recopilando datos y solicitando informes con los que sustentar su reclamación de que el menor estará mejor bajo la custodia paterna. Pues ante todo, lo que prima en este proceso es el bienestar del hijo común.

Alba Carrillo, según fuentes consultadas por LOOK, albergaba de alguna forma la esperanza de que la tranquilidad instaurada en los últimos meses hubiera hecho desistir a Fonsi en su empeño. Tras la tempestad vivida por la ex pareja tras la vuelta de ‘Supervivientes’ y el desacato por parte de Lucia Pariente del deseo de Fonsi de no llevar al niño a recibir a su madre al plató de Telecinco, la normalidad se había abierto paso lenta y silenciosamente. Las partes habían acercado posturas en la medida en que la comunicación directa entre ambos se había restablecido, sin necesidad de abogados ni figuras de terceros. Ahora, con la demanda de Fonsi, un muro de piedra vuelve a levantarse entre ambos.

Pese a que ninguno de los dos quiere pronunciarse públicamente sobre un asunto tan delicado como lo es la disputa por la custodia de un menor y las razones que les llevan a enfrentarse en este terreno, lo cierto es que la demanda de Fonsi abrirá la caja de los truenos. Los problemas emocionales de Alba a raíz de su separación de Feliciano, de los que se lleva tratando más de un año, según ella misma ha confesado, o la influencia que Fonsi considera nefasta de la abuela materna sobre el menor serán algunas de sus cartas para librar esta batalla.

Alba, que en un primer momento recibió la demanda con gran disgusto, llegando a anular incluso un plan personal que tenía para ese mismo día y que decidió cambiar por la visita a su abogada, guarda silencio y se muestra escueta ante una noticia, como poco, dura de afrontar. “Estoy tranquila y ocupándome”, asegura la modelo. Estos días, trabaja mano a mano con su abogada para redactar su contestación a la demanda. Tiene un plazo de veinte días para desmontar la reclamación del padre de su hijo. En su escrito, Alba podrá apelar al trabajo inestable de su ex pareja tanto como Dj como de probador de motos, ocupaciones ambas que le obligan a viajar y estar fuera de forma constante. La propia mujer de Nieto, Marta Castro, anunciaba en su última entrevista en la revista ‘¡Hola!’ que les esperaba por delante un año lleno de viajes por los motivos citados.

Las graves acusaciones que Fonsi y Alba se lanzaron respectivamente antes de firmar el pacto de no agresión con el que sellaron su guerra hace ahora justo un año son solo la punta de lanza de lo que podrían preparar sus abogados. Si la guerra se recrudece, ninguno va a salir a perderla.