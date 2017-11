A nadie se le escapa que Cristina Pedroche es una de las caras más queridas de nuestra televisión. Elogiada y criticada a partes iguales, si algo define a la presentadora es la sinceridad y la naturalidad para decir alto y claro lo que piensa. Algo de lo que ha hecho gala en una entrevista con ‘El País’, a poco más de un mes de afrontar las campanadas de fin de año, una de sus citas fetiche y en las que siempre da que hablar.

“Me va bien porque me lo curro, porque cada día quiero ser la mejor”. Pedroche lo tiene claro y no duda en sacar pecho de su más que prolífica carrera televisiva. Sin embargo, hay un aro por el que no está dispuesta a pasar, las críticas surgidas en redes sociales y que le acusan de comer gratis en ‘DiverXO’, el restaurante de su novio Dabiz Muñoz.

Cristina Pedroche se explaya con el fin de zanjar esta polémica: “Para cenar en Diverxo tengo que esperar siete meses. Manda cojones que yo tenga que esperar, pero es así. No hay hueco, cada persona paga 60 euros por su silla y son las sillas que hay. Yo voy reservando de siete meses en siete meses, así que para diciembre vuelvo a sacar otra para el año que viene. Suelo cenar una vez al año en Diverxo con mi familia. No solo es muy difícil es que es un pastón”.

Pedroche: “¡Que me casé por amor, no por dinero!

También hay quien ha dicho que Dabiz Muñoz costeaba las comidas y cenas de los progenitores de Cristina Pedroche, a lo que la madrileña contesta: “Mis padres son humildes, aunque yo les invito. Cuando leí ese comentario de que mi padre estaba en paro y lo pagaba todo David… ¿Estamos locos o qué? ¡Que gano mucho más que David! ¡Que no me casé por dinero, me casé por amor!”, responde sin titubeos.

El mensaje a Paula Echevarría

En otro orden de cosas, Cristina Pedroche también ha desvelado el mensaje que le envió a Paula Echevarría a raíz de sus polémicas declaraciones, en las que hablaba de machismo y feminismo como “extremos”: (…) “Si las mujeres nos apoyásemos llegaríamos mucho más lejos. Pero esa mujer prefirió hacerme sangre en vez de ayudarme. Cuando Paula Echevarría dijo eso, claramente se estaba entendiendo su contexto: llamaba feminismo al hembrismo, a lo que es un feminismo extremo, que la mujer está por encima del hombre. Escribí a Paula y le dije que la palabra que debería haber usado era “hembrismo” y no “feminismo”.

Además, Cristina Pedroche ha querido dar su opinión sobre los crecientes casos de abuso sexual: “Tengo 29 años y desde mi experiencia nunca he visto nada raro (…) Lo que más rabia me da es que digan que por qué estas mujeres no lo contaron antes y se las ponga en entredicho. Otra vez volvemos a que la culpa la tiene la mujer. A lo largo de estos años se tendrían que haber creado unas herramientas en nuestra sociedad para que la mujer no tenga por fin miedo a decirlo. ¿Por qué lo cuentan ahora? ¡Porque les da la gana!”, manifiesta con rotundidad la colaboradora de ‘Zapeando’.