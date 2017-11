Desde que comenzase de manera pública el romance entre Risto Mejide y Laura Escanes ambos han tenido que bregar contra diferentes adversidades y feroces críticas, sobre todo en cuanto a lo que la edad que separa a ambos se refiere. Ellos siempre han respondido dándose muestras de amor en sus redes sociales y ajenos a la opinión de quienes no aprueban su relación. Sin embargo, el presentador ha tenido que solventar una divertida situación en las últimas horas referida a su chica.

Ha ocurrido durante la visita de Risto al plató de ‘Viva la Vida’, para presentar la nueva rueda de entrevistas de su programa, ‘Chester‘. Una charla con Toñi Moreno en la que ha habido tiempo para hablar de todo, pero cuyo idilio sentimental con la guapísima modelo ha acaparado una gran parte de la atención durante la entrevista.

El catalán está “absolutamente enamorado”, pero parece no ser el único que se ha quedado prendado de la belleza de Laura Escanes, ya que Toñi Moreno se ha atrevido a hacer una confesión ante Risto: “Te voy a decir una cosa… yo también me enamoraría de su cara”, algo que Mejide ha encajado con humor: “Bueno es que… Bueno, te iba a decir una cosa pero luego igual duermo en el sofá. Pero Laura es más bella por dentro, mucho más”.

¿Una pregunta machista?

La entrevista de Risto con Toñi tuvo varios capítulos dignos de mención y no faltaron momentos tensos, sobre todo cuando Toñi le recordó a Risto la cantidad de ataques que la pareja ha recibido por la diferencia de edad. La presentadora aludió a la “poca experiencia y bagaje” que le puede transmitir una chica tan joven a alguien tan veterano, algo que no gustó demasiado a Mejide: “¿Eso no es muy machista? Pensar que una persona por tener poco bagaje o poca experiencia, puede aportarle poco a una persona. A mí me parece que es terrible, en este país que hemos sido tan modernos para aprobar el matrimonio homosexual, no mirar mal a la gente de diferente raza. A mí me escriben unos dramas… Yo soy feliz y al que no le guste, que le bombeen”.

Risto lo tiene muy claro: “Hay gente en nuestra situación que nos escriben, nos cuentan sus dramas a los dos, y dices… Joder, ¿cómo pueden señalarlos? Son dos personas adultas que pueden hacer lo que les de la gana con su vida, que se amen, hombre”

