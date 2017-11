En un año cargado de vaivenes emocionales, Terelu Campos ha decidido despojarse de las cadenas y secretos que le han acompañado a lo largo de su vida. La colaboradora ha dejado de lado el pudor para sentarse en ‘Sábado Deluxe’ y desenterrar parte de su pasado más oculto. Sus encuentros sexuales más desconocidos, sus inseguridades más íntimas así como su inesperada historia con el cantante internacional Cristian Castro han sido desvelados por la propia Terelu, dejando al plató boquiabierto. Ni siquiera su hermana Carmen Borrego daba crédito ante las declaraciones de la hija mayor de Teresa Campos. El alto voltaje estaba asegurado.

Sin embargo, el plato fuerte tardó en llegar. La entrevista comenzaba en un tono sutil y las primeras cuestiones que Jorge Javier Vázquez le planteaba a Terelu no hacían presagiar lo que estaba por venir. La que fuera presentadora de televisión al comienzo de la entrevista revelaba las inseguridades que una de sus últimas relaciones sentimentales le provocó, una desconfianza que ella misma a día de hoy todavía mantiene. “Lo más insoportable de una de mis relaciones fue no sentirme deseada porque me bloqueaba mucho. En alguna ocasión lo hablé con esa persona, es una persona que quiero mucho. Eso dejó una fractura en mí”, ha dicho Terelu. Sus palabras tan solo eran el preámbulo de un ‘huracán’ que arrasó con las pretensiones de todo aquel que estaba siendo testigo de sus palabras.

Terelu afirmó contundentemente que si algún día contara sus verdaderos amores revolucionaría España. Y así fue. Mientras confesaba que había mantenido una historia con un cantante internacional cuyo nombre no coincidía con Bertín Osbone, daba dos iniciales que hacían saltar por los aires su intención de mantener aquel nombre en la sombra. “C. C”, dijo Terelu. En este momento, pronunciaron el nombre de Cristian Castro y a Terelu no le quedó más remedio que aceptarlo por primera vez públicamente. Una historia impactante y desconocida que podría dar la vuelta al mundo. Pero, ¿qué pasó entre ambos?, ¿fueron protagonistas de una historia sentimental o en cambio no tuvo importancia para ninguno de ellos?

“Le conocí hace muchos años en Telecinco. Bromeó con mi madre en directo para invitarme a cenar y no nos vimos hasta muchos años después. Vino a ‘Qué tiempo tan feliz’ y ahí sí que fuimo a cenar. Nos dimos solo unos besos en el coche. Recuerdo que él quería comprarse una casa en Madrid y le acompañé a ver varias casas…Empezó a mandarme mensajes a todas horas e incluso me decía que me dedicaba canciones en sus conciertos”, reveló Terelu para sorpresa de todos. La cita de ambos no vio la luz, pero a los oídos de Terelu llegó una información desagradable que nunca pudo confirmar:”Me insinuaron en su momento que a él le venía bien ese encuentro conmigo para salir en la prensa. No creo que fuera por eso”.

Sin embargo, estas no han sido las únicas declaraciones de Terelu que tardaran tiempo en olvidarse. La colaboradora comentó un episodio sexual en un avión: “Siempre he sido muy generosa con el sexo. Hubo algo bajo la manta con un novio en un avión que cruzaba el Atlántico. Él se quedó tan feliz y yo a dos velas”. A esto se sumó la confesión de Terelu en la que reveló el sexo telefónico que realizó en alguna ocasión cuando tan solo tenía 18 años. “Cuando tuve sexo telefónico no existían los móviles, era con el fijo. La persona con la que lo hice era muy conocida en este país, era un periodista y escritor que me sacaba unos cuantos años y que falleció de algo horrible”, desveló Terelu.

Además, reveló que había tenido algún encuentro puntual con un hombre con pareja. “Fue solo una historia sexual de varios encuentros, aunque yo conocía a su novia. No era amiga mía”, dijo Terelu. Pocos pudieron imaginar que 35 preguntas darían tanto de sí.