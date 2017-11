Para Paula Echevarría (40) la pelota estaba en el tejado de David Bustamante (35) en lo que concierne a su divorcio. “Esa bola tenéis que ir a preguntársela a él, la pelota ahora está en otro tejado. Quiero creer que la primera a la que se lo diría es a mí. Las cosas no han cambiado“, relataba la actriz en uno de sus últimos encuentros con la prensa. “Hay un distanciamiento, pero no es nada definitivo”, decía por su parte el de San Vicente de La Barquera el pasado verano. Sin embargo, ya no hay vuelta atrás. La actriz de Velvet ha cogido ‘la pelota del tejado de David’ y ha tomado una decisión: dar el primer paso en firme y preparar el documento de divorcio con su abogado.

Tal y como ha contado la periodista Marisa Martín Blázquez en ‘El programa de Ana Rosa’, el encuentro de Paula con su abogado no ha sido casual. Las cláusulas de la separación, que vienen recogidas en el documento que ambos firmaron en 2013, sería la base para este nuevo movimiento de fichas en el caso de la actriz. Pero hay más. Se confirma también un paso adelante por parte de Bustamante por su visita a un notario. “La visita de David a un notario sería por el 80% que le pertenece de la casa conyugal”, confirma la periodista.

Desde que saltara la noticia de la separación en abril, solo se han dejado ver juntos en la Primera Comunión de su hija

Los rumores de ruptura comenzaron a sonar antes de que saltara la noticia de la separación el pasado 3 de abril. Desde entonces, todo han sido especulaciones mientras ninguno de los dos daba su brazo a torcer en torno a las informaciones que circulaban sobre ellos. Sin embargo, desde que estallara la noticia y el “pasan cosas en casa” de Paula un día después, ni ella ni David han vuelto a dejarse ver juntos en ningún acto público o privado desde entonces, a excepción de la Primera Comunión de su hija, Daniella. Unos meses después, en octubre, irrumpía en escena Ares Teixidó, cuyo ‘affaire’ con Bustamante ha sido desmentido por ambos, aunque las fotografías de la presentadora saliendo de la casa de David siguen siendo una realidad.

Sin embargo, como relatábamos en estas líneas, ni Ares ha servido para que tanto el ‘ex triunfito’ como la actriz hayan afirmado o desmentido. Por eso, esta nueva información es tan crucial. Que Paula haya acudido a un abogado evidencia lo que sus protagonistas han tratado de evitar durante meses: Paula y David están más cerca del divorcio.