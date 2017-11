El amor es la asignatura pendiente de Lara Álvarez. La presentadora no deja de probar suerte, pero parece que le está costando besar al sapo adecuado, el que finalmente se convertirá en su príncipe azul. El pasado 11 de octubre la revista ‘Cuore’ sorprendía con unas imágenes en las que veíamos a Lara muy cariñosa con el exfutbolista Jaime Astrain, el hombre que, a juzgar por sus gestos, podría convertirse en ese príncipe. Pero, finalmente, no ha podido ser. Un mes más tarde, tal y como confirman fuentes muy cercanas al entorno del joven, su historia de amor ya forma parte del pasado.

Positive vibes only 😊✌🏼🍂🍁😙💨 Una publicación compartida de Jaime Astrain (@jaimeastrain) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 6:39 PST

Puestos en contacto con Lara Álvarez, la presentadora prefiere no hacer declaraciones al respecto. Según el testimonio al que ha tenido acceso LOOK, el suyo habría sido un romance de corto de recorrido sin mayor trascendencia y en su entorno no le dan mayor importancia. Sí que es cierto que ambos apostaron fuerte por esta relación. De hecho, las imágenes publicadas por la citada revista se habían tomado con una de las mejores amigas de Lara. Su historia de amor se estaba consolidando y la asturiana no tuvo inconveniente en integrar a su chico en su círculo de amistades llevándole a dar un paseo con su íntima amiga y el hijo de esta.

Sin embargo, lo suyo no ha podido cuajar. En las pocas semanas que han trascurrido desde aquella agradable a cita hasta el día de hoy, el lazo que les unía se ha roto. Y se ha roto justo en el momento en que los rumores de ‘reconciliación’ entre Dani Martínez y Lara Álvarez suenan con más fuerza. Ella ha desmentido cualquier idilio con el cómico y atribuye su acercamiento a una buena química profesional que es evidente cada tarde en ‘Dani y Flo’, el programa de Cuatro donde la expareja comparte protagonismo.

¿Ha podido ser este acercamiento el detonante de la ruptura con Astrain? Sea como sea, lo que sí es cierto es que Lara está de nuevo soltera y abierta al amor. A pesar de que ya son varias sus relaciones fallidas, ella lo tiene claro: “Una siempre está abierta al amor, nadie sabe cuándo llegará”.

Así que, mientras espera, Lara disfruta del buen momento laboral por el que está pasando. El pasado mes de septiembre se convirtió en la nueva chica de las tardes de Cuatro y parece que se desenvuelve muy bien en el formato del humor. No en vano le llaman la ‘chica de la eterna sonrisa’.