Laura Boyer culpa a Isabel Preysler de no ir a la boda de su hermana

Todavía no se ha celebrado pero la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco es ya el enlace del año. Evidentemente, lo es por la importancia social que tienen los novios, pero también por todo el revuelo mediático y las controversias que ha despertado. Primero fueron las polémicas con la familia del tenista, excluidas de la organización del evento, pero con reconciliación posterior; después algunas informaciones apuntaban a que Ana no quería que Vargas Llosa estuviera presente en su día más especial. Y ahora es su hermana, Laura Boyer, la que habla por primera vez para esclarecer bajo su punto de vista por qué no habrá ningún Boyer como invitado.

Laura ha hablado en la revista ‘Lecturas’ sobre todo lo que envuelve al enlace matrimonial entre su hermana y Verdasco. Según sus palabras, Isabel Preysler es la responsable de ello: “No voy a la boda de Ana porque nunca he tenido relación con ella. Su madre se preocupó desde muy pequeña de que Ana no nos tuviera cariño ni a mi hermano ni a mí”. Asimismo confiesa que cuando vivía Miguel Boyer la relación era ligeramente mejor: “Teníamos la mínima. De hecho, yo conozco más a los otros hijos de Isabel e incluso he tenido más trato con ellos”.

“Isabel Preysler se preocupó porque Ana no nos tuviera cariño”

A Laura se la ve dolida con la familia. Siempre ha sido la hija más díscola y ha preferido hacer su camino, alejada de sus hermanas. Sin embargo, le duele que Ana Boyer no invite, por lo menos, a su hijo Hugo: “Ana ha sido compañera de Hugo en el Colegio Británico y no ha sido nada simpática con él, que es su sobrino. No hay voluntad, pero bueno…”. Unas palabras que añaden más picante a una boda de la que todo el mundo habla.

Tamara Falcó confirma la mala relación con los Boyer

Tamara, que está muy cerca de su hermana Ana y está siendo, según ella misma cuenta su mano derecha a la hora de organizar la boda, confirmó el pasado 21 de noviembre en la gala de los premios ‘Vanity Fair’ que “era de esperar que Laura y Miguel no fueran porque la relación es algo tensa”. Por lo que las palabras de la hija mayor de Boyer en la revista Lecturas no son una sorpresa para la familia Preysler.