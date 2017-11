Cambiar de imagen siempre viene bien. Al menos así lo considera Lucía Rivera, que con su nuevo corte de melena quiere dejar a un lado la imagen de niña que le caracterizaba para que se la empiece a reconocer como mujer. “Ya no soy ninguna niña, soy madura y mayor. He crecido y tengo una carrera”, cuenta la hija de Blanca Romero y de Cayetano Rivera en el acto ‘Primer regalo de Navidad Ebay’. “Siempre me comparáis con mis padres y quiero que se empiece a hablar de mí por mi misma”, apuntilla al respecto. Tanto es así, que la joven modelo se plantea “cambiarse el apellido” para que no se la relacione con su padre. Una declaración que, probablemente, no guste a Cayetano Rivera, quien la adoptó legalmente al poco de nacer y después de casarse con Blanca Romero en 2001.

“Me viene bien tener hermanitos con los que practicar antes de ser madre”

Además, recién llegada a su nueva residencia en Madrid, Lucía reconoce que no por estar más cerca de su padre, le ve mucho más a menudo. “Tampoco es que nos veamos tanto. De hecho no nos vemos casi nada por los trabajos. Él está viajando y cuando lo tiene, yo no. Ahora con la llegada de un hermanito seguramente que nos unamos todos mucho más”.

De hecho, la llegada del bebé que espera Eva González, embarazada de seis meses, es un motivo de alegría para la otra hija del torero, tal y como ya dejó ver en sus redes sociales. “Soy fan de los niños. Voy a ser muy buena madre, aunque falte mucho tiempo para conservar ‘estas curvitas’ (bromea), me viene bien tener hermanitos con los que practicar. Es muy guay“. Sin ninguna pista acerca del nombre que quieren ponerle al pequeño, la hija de la actriz no quiere por otro lado, sentir la carga de ser la madrina del futuro varón de la familia porque con ser tía “le basta y le sobra”.

Mientras su madre ejerce “de madraza” con el pequeño Martín Romero (5) en Asturias, donde residen, una Lucía Rivera afincada en la capital asegura que ya ha recibido consejos para ejercer de pinchadiscos en diferentes actos y fiestas de Madrid de su mejor y más cercano ejemplo, su tío Kiko Rivera. “Él me ha ayudado mucho. Pero ahora mismo me encanta cantar y estoy empezando abrirme de verdad en la música. De Dj me apetece hacer un estilo latino”, reconoce.

No obstante, la hija de la intérprete de ‘Bajo sospecha’ tiene las ideas muy claras sobre el porvenir laboral que quiere perseguir. Lucía zanja la conversación con la prensa teniendo muy claro que ser modelo es y seguirá siendo su profesión; llegar a desfilar en Victoria’s Secret, su sueño por cumplir; y hacer de Dj en eventos, su mayor afición. “Algún día si me apetece sacaré un disco compuesto por mí, que soy tan sentida y romántica siempre, pero mi proyecto es moda. Solo moda. El resto va aparte y es un hobbie”, concluye.