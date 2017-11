Ya han pasado tres años de aquel triste 20 de noviembre de 2014 en la que la casa de Alba se quedaba huérfana con la muerte de Cayetana Fitz-James Stuart. Ahora y en su Sevilla natal, la Duquesa ha recibido un caluroso homenaje de sus descendientes. Carlos -heredero del ducado y que acudió con su hijo-, su hermano Cayetano Martínez de Irujo y su viudo Alfonso Díez se han reunido en la iglesia Cristo de los Gitanos, una hermandad donde descansan sus restos mortales y de la que era muy devota.

El párroco Sánchez Dalp ha sido el encargado de oficiar una misa de una hora en memoria de la Duquesa, para después dar paso al momento más emotivo de la noche. Los Alba han inaugurado el monumento en honor a su madre. Se trata de una escultura oval, obra del escultor Joaquín Navarro Arteaga.

Un homenaje en el que han colaborado amigos, familiares y miembros de la cofradía, pero que en absoluto ha estado exento de polémica, ya que uno de los vástagos de la Duquesa, Jacobo, ha declinado participar económicamente, así como asistir al tributo. Ha sido Cayetano el que más hincapié y empeño ha puesto en este fabuloso recuerdo a su madre: “La gente que vea su nicho verá el sentimiento que mi madre tenía por Sevilla”. comentaba el jinete, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos.

Además de los hijos hubo más invitados que no quisieron perderse el homenaje a la Duquesa de Alba. Bárbara Mirjan (con un innovador peinado) no se ha separado de Cayetano en estos momentos de emoción. Cabe destacar también la presencia de Carmen Tello, Manuel Colonques o Curro Romero, así como en el punto opuesto las sonadas ausencias de Jacobo Fitz-James y Eugenia Martínez de Irujo, que no han formado parte de este recuerdo en memoria de su madre.