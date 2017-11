Carmen Tello habla de las malas influencias que la alejaron de Cayetano Martínez de Irujo

El tercer aniversario de la muerte de la duquesa de Alba ha sido muy especial para sus amigos y familiares. El pasado lunes se inauguraba en la sevillana Hermandad de los Gitanos, lugar donde reposan las cenizas de Cayetana, un fastuoso monumento funerario en señal de homenaje. Al acto acudieron solo tres de sus hijos: Carlos (actual duque de Alba), Fernando y Cayetano, además de su viudo Alfonso Diez y su mejor amiga Carmen Tello junto a Curro Romero.

Esta última ha querido hablar en ‘El Programa de Ana Rosa’ sobre como fue el acto y sobre como es actualmente la relación que mantiene con los hijos de la duquesa: “Nos callamos cuando murió Cayetana para no armar escándalo, pero cuando Cayetano nos llama y se reúne con nosotros… las cosas se han puesto en su sitio y se ha dado cuenta de que yo quería a su madre de verdad”. La esposa de Curro Romero ha dejado entrever los motivos que los distanció durante un largo tiempo.“Se ha visto influenciado por gente que lo quería mal”, y dice estar muy contenta tras la culminación de este proyecto, “ella estuvo feliz ayer porque todos estábamos unidos”. A muchos ha sorprendido que Jacobo, el tercer hijo de la duquesa, haya sido el único que no ha querido participar en la financiación de este mausoleo.“El hermano mayor de la cofradía escribió una carta a los familiares y amigos de la duquesa para que contribuyeran, porque los donativos no eran suficientes. Jacobo no ha querido aportar nada”, ha contado Carmen a Ana Rosa Quintana.

[Eugenia y Jacobo Fitz-James, los grandes ausentes en el homenaje a su madre]

Alfonso Diez llora a la duquesa tres años después de su muerte

“Para Alfonso fue ayer un día malísimo”, contesta la amiga de la duquesa cuando la preguntan por el viudo de Cayetana. “Alfonso y Cayetano no pararon de llorar. Era increíble el llanto de los dos, y allí ya no había cámaras”, asegura Carmen Tello. Al parecer el ex duque de Alba ha contribuido en la financiación de este monumento donde descansan los restos de la que fue su esposa. El mausoleo ya forma parte del legado que la duquesa de Alba ha dejado en la ciudad de Sevilla. “La gente que hacía el tour por Dueñas y luego venía aquí se extrañaba por la losa que tenía, eso se puso deprisa y corriendo y no era casi nada. Esto ha sido una iniciativa de la Hermandad, pero ellos no podían pagarlo todo porque están mal económicamente”, aclara Carmen Tello.

La nueva lápida de Cayetana cuenta con una estética rococó donde seis ángeles recrean algunas de las pasiones que la duquesa tuvo en vida, como la pintura, el baile y los toros. Pese al elevado coste Carmen afirma que está pagado casi en su totalidad, y agradece el gesto que han tenido las entidades bancarias, empresas locales y personas particulares que han colaborado en este proyecto.