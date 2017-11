Llegaron a emitir sus navidades en su popular reality el año pasado. Tal es el fervor que las Campos sienten por celebrar las navidades que, este año, con el anuncio de que Terelu podría dar las uvas en Telecinco con el resto de sus compañeros de ‘Sálvame’, se han trastocado por completo los planes del clan para estas señaladas fechas. Y es que es precisamente en la casa de Terelu Campos donde Teresa y Carmen suelen despedir el año juntas. “Si al final va Terelu a dar las uvas, esta Nochevieja tendrá que ser diferente por esta noticia de última hora. A ver cómo nos organizamos“, cuenta Carmen Borrego a LOOK.

La benjamina de la familia asegura que, tal ha sido el revuelo de que los colaboradores del programa de Telecinco despidan el año en la cadena, que aún no han tenido tiempo de planificarse. “Aún no hemos podido ni hablar del asunto entre nosotras“.

En cualquiera de los casos, lo que Carmen tiene claro es que ella no quiere seguir los pasos de su hermana en este sentido y prefiere optar por la tranquilidad en tan señalado día. “A mí nadie me ha dicho nada de participar en las uvas ni tampoco quiero. Que me dejen en casa despidiendo el año tranquilita“.

Teresa Campos sigue sin noticias de su nuevo programa

Por otro lado, ya lo advirtió Teresa a finales de septiembre cuando se convirtió en Hija Adoptiva de Málaga: “Las cosas no están fáciles”. La periodista anunciaba en la que considera su tierra el inminente retraso de su regreso a la pequeña pantalla, que había quedado anunciado inicialmente para ese mismo mes. Sin embargo, encontrar el formato adecuado está resultando una tarea más complicada de lo que parecía y a día de hoy, mediados de noviembre, Teresa sigue queriendo volver al trabajo. “Ella tiene muchas ganas de presentar, es una persona muy activa y su trabajo le llena absolutamente“, confirma a LOOK su hija.

Aunque Borrego asegura que la presentadora ya se siente “en pleno estado de ánimo” tras el ictus que sufrió el pasado mayo, sigue sin existir conato alguno de su vuelta a los platós de Telecinco después de su escueta participación en ‘GH Revolution’. “Desde que mi madre ya anunciara que de momento no volvía, no sabemos nada nuevo. No hay fechas ni se sabe absolutamente nada“, asegura Borrego.

Es por eso por lo que, siempre muy activa e inquieta, Teresa Campos no ha querido quedarse encerrada en casa y ha buscado la ilusión en otra parte: el próximo disco que su pareja, Edmundo Arrocet, prepara desde el primer trimestre del año bajo el sello de Universdal y en el que Teresa ha encontrado hueco para una colaboración. “Está super ilusionada por esta participación, principalmente porque ella ha sentido que es un proyecto para vivirlo junto a Edmundo. Le ha llenado de alegría en estos últimos meses y está muy contenta“, concluye su hija a este digital.