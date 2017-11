Si Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo definieran las emociones que experimentaron el pasado domingo acompañarían sus palabras de confeti y serpentina. El nacimiento de Alana Martina marcó un antes y un después tanto en la vida de la pareja como en sus respectivas familias, aunque no todos lo han vivido de la misma manera. Mientras que el entorno del astro del fútbol ha compartido la felicidad que ha colmado su familia e incluso felicitado a la WAG por esta buena nueva a través de sus redes sociales, el círculo más directo de la maniquí prefiere permanecer en un segundo plano y vivir este mágico momento desde la más absoluta intimidad. Su deseo de continuar en la trastienda y no debutar en el plano público ha tenido como consecuencia que algunos detalles sobre los progenitores de Georgina sean confusos y LOOK ha tratado de aclararlos.

La primera coincidencia entre Georgina y Cristiano se ubica en su pasado. Ambos proceden de una familia desestructurada en la que de alguna u otra manera estuvo presente el fútbol, siendo la afición por este deporte un sentimiento que marcó la vida de los hombres más importantes de la joven. Cristiano se convirtió en una estrella mundial adorada por millones de seguidores y el progenitor de la oscense, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, en el entrenador del equipo de fútbol ‘Jacetano’ de Huesca. A nivel mucho menor que el portugués, pero el argentino sigue siendo recordado en el club de Jaca como ‘Menotti’. Tanto los jugadores como el Presidente fueron incapaces de seguirle la pista y es que según ha podido saber este medio, Jorge volvió a su país natal.

“El padre tuvo un accidente de tráfico el pasado año y estuvo en coma inducido. Georgina no dudó ni un momento y fue a verle”, confiesa a LOOK una fuente que prefiere preservar su nombre en el anonimato. Este duro varapalo fortaleció aún más la magnífica relación que mantienen Georgina y su progenitor y que a día de hoy conservan. Era este martes cuando la madre de Alana dedicaba a sus padres un tierno mensaje en sus redes sociales: “Amo a mis padres, amo a mi familia”.

Una dedicatoria pública que encaja con las declaraciones que la hermana de Georgina concedió a este medio en exclusiva el pasado mes de agosto. “Tenemos una relación magnífica, muy estrecha, de amor infinito con nuestros padres y entre nosotras. Amamos a nuestros padres, gracias a ellos y a la buena educación que nos dieron nosotras somos lo que somos hoy”, dijo Ivanna. La única hermana de la maniquí negó entonces el supuesto ‘abandono’ que Georgina estaba sufriendo por parte de sus padres separados. Ni existía una brecha familiar ni las especulaciones eran ciertas.

¿Georgina Rodríguez y sus padres, separados por miles de kilómetros?

Lo cierto es que, Georgina sí ha estado separada de sus padres, pues ambos habían fijado su residencia en un punto distinto del mapa. Jorge en la tierra del tango y Ana María Hernández en Roma, por lo que se suponía que los dos estaban lejos de su hija pequeña. Sin embargo, Ana María según ha podido saber este medio en la actualidad reside en Jaca (Huesca). Así lo aseguran numerosos vecinos del lugar: “Se ve mucho por aquí a Ana. Ella sigue viviendo aquí”. Aunque se desconoce cuál es su profesión en estos momentos, ‘LOC’ reveló que la ya desaparecida hamburguesería ‘La Esquina’, situada en la zona de bares de Jaca, fue regentada en el pasado por los padres de Georgina cuando todavía estaban juntos.

¿Y su hermana? Pese a que Ivana ha tratado de limitar sus apariciones en las redes sociales de Georgina, este sábado tanto ella como la modelo quitaban el freno de mano y mostraban con naturalidad una instantánea familiar. La pareja de Cristiano aparecía junto a su hermana mayor, Ivana, ‘regalando’ así a sus seguidores una imagen muy emotiva. Pero, ¿quién es Ivana? Según ha podido saber este medio, es dos años mayor que Georgina y su futuro profesional lo encauzó hacia la filología. La joven de 25 años cursó el grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés en una universidad pública de Madrid.

La discreción es precisamente una de las cualidades que Georgina comparte con el padre de su hija. La modelo saltó a la vida pública hace más de un año cuando se conoció su relación sentimental con Cristiano y aunque no pudo evitar salir a la palestra, la modelo hizo lo posible porque la vida de su familia no trascendiera. Trató de blindar las pistas que pudieran llegar hasta ellos y una vez más, hizo gala de la prudencia que le caracteriza.

Pese a las singulares situaciones a las que Georgina Rodríguez ha tenido que hacer frente en su vida, la pareja de ‘CR7’ ha logrado salir airosa de todas ellas y actualmente permanece feliz junto a Cristiano en su reciente maternidad.