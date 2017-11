Los inesperados planes de futuro de María José Campanario

María José Campanario es una caja de sorpresas. Cuando todo el mundo pensaba que estaba en casa descansando y recuperándose del duro verano que ha pasado ingresada en el hospital de salud mental ‘El Seranil’ de Málaga, en realidad estaba informándose de nuevas opciones para ampliar su currículo académico.

Tal y como ella misma ha anunciado, está centrada en diferentes cursos, pero también en la búsqueda de un máster con el que proseguir con su formación. “Estoy en búsqueda de un máster de estética para el año que viene. Ahora de cursos”, dice. Este nuevo título, lo añadiría al de graduada en odontología por la Universidad CESPU de Oporto, que ya obtuvo en 2015.

A pesar de las muchas dificultades que le supuso estudiar en Portugal y estar lejos de sus hijos y su marido, ella nunca cejó en su empeño. Y ahora, que ha pasado uno de sus peores momentos, parece que ha decidido volver a refugiarse entre libros y cuadernos, a pesar de que durante mucho tiempo se ha apuntado a que las horas que ha dedicado a su formación le habrían pasado factura en su matrimonio. Extremo que ella ha desmentido en más de una ocasión.

La pregunta que surge al conocer los planes inmediatos de la de Castellón es si seguirá o no formando parte de la plantilla de la clínica dental en la que comenzó a trabajar, muy ilusionada, en septiembre de 2016 en Sevilla. LOOK se ha puesto en contacto con el centro y rehúsan dar ningún tipo de explicación. Confirman que María José no está trabajando actualmente y que no se la espera de manera inmediata. Además, evitan aclarar si está todavía de baja médica por los problemas que ha tenido derivados de la fibromialgia que padece o si, por el contrario, han decidido prescindir de ella.

Todavía no tiene el alta médica

A principios de septiembre María José recibió el alta hospitalaria. Esto quiere decir que continua con el tratamiento, pero de manera ambulatoria. Este avance, que le ha permitido estar en su casa, rodeada de los suyos, le ha venido mejor que bien a juzgar por lo recuperada que apareció en público el pasado 2 de noviembre de la mano de su marido, Jesús Janeiro, y su hermano Diego, en el Salón del Motor de Ocasión en Sevilla.

Se mostró animada, cariñosa con su marido y muy sonriente. Una imagen muy diferente a la que se pudo ver de ella en verano las escasas veces que salió de la clínica. Entonces caminaba ayudada por Jesús y su gesto era mucho más sombrío. Han sido unos meses complicados. Ella misma confesaba en una entrevista a la revista Hola: “Toqué fondo, estaba superada, asustada, tenía miedo… Necesitaba volver a ser yo”.

Ahora, más de dos meses después de aquellas declaraciones, es evidente que se siente mejor. Tanto que ha decidido retomar los estudios, algo que siempre le hizo estar orgullosa de sí misma.

