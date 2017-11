Carmen Franco desvela la enfermedad terminal que padece

A tan solo dos días del 42 aniversario del fallecimiento de su padre, Francisco Franco, su hija Carmen ha desvelado la enfermedad terminal que padece actualmente. La hijísima (91) está tranquila y asegura no tener miedo ante nada. “Tengo un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien”, ha declarado Carmen Franco a ‘LOC’.

Ella misma ha revelado que volvió exhausta de uno de sus últimos viajes. Pese a que esta sensación estuviera justificada debido a su avanzada edad, hizo saltar las alarmas, pues había algo más. Mientras tanto sus hijos le apoyan en este triste trance y aunque conocen el estado salud de su madre, prefieren que sea ella la persona que revele cómo está su salud en estos momentos.

Las palabras de Carmen Franco están impregnadas de la entereza y la serenidad que le acompañan en estos duros instantes. Así lo ha revelado la madre de Carmen Martínez-Bordiú en las últimas páginas del libro de Nieves Herrero que ella protagoniza. “Aquí estoy, dispuesta a recibir aquello que venga, sin lágrimas, no tengo miedo a nada ni tan siquiera a la muerte, la he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente”, dice.

La nietísima e hija de Carmen Franco se sienta hoy en ‘Sábado Deluxe’ para responder a todas las incógnitas que sobrevuelan en torno a su vida: desde la enfermedad de su progenitora a la nueva ilusión sentimental que vive. ¿Conoceremos esta noche más datos sobre esta historia? La respuesta a esta cuestión en tan solo unas horas.