Bertín Osborne no imaginó que la noche eurovisiva que vivió este miércoles en ‘Mi casa es la tuya’ le traería tantos quebraderos de cabeza. Durante su entrevista a Pastora Soler, el cantante recordó con una enorme sonrisa que en el año 1983 ganó el mítico festival de San Remo: “En el 82 me propusieron ir a Eurovisión, pero era un pipiolo y no me llamó la atención. Al año siguiente gané San Remo en Italia, o sea que me dio un poco igual”. Estas palabras no pasaron desapercibidas y varios medios le acusaron de mentir horas después, pues según la información que manejaban el intérprete nunca había obtenido este galardón en el pasado. Sin embargo, este medio ha podido comprobar que tal y como él aseguraba, estaba en lo cierto.

Tanto en la publicación de ‘Diez Minutos’ del 19 de febrero de 1983 como en la ofrecida por ‘HispaVox’ se informó sobre la victoria de Bertín. En estas noticias se repite el titular “Bertín Osborne gana el premio a la mejor voz masculina de la edición festival XXIII”, por lo que no cabe duda de que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ dijo la verdad. Y es que según ha podido saber LOOK, el cantante confirma que recibió el premio.

Los enviados especiales a ‘San Remo’ hicieron hincapié en sus actuaciones triunfales y en el éxito que Bertín cosechó entonces. Un premio independiente que otorgó el festival y que nada tenía que ver con el ganador final. Y es que aunque Bertín ocupara el puesto 14 con la canción “Eterna Malattia”, de igual modo obtuvo el premio a la crítica a la mejor voz masculina.