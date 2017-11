Visiblemente recuperado, con la elegancia que da un buen traje y rodeado de hombres, así se ha personado Julio Benítez en la gala anual de los Premios GQ. La revista masculina ha organizado su particular noche, en la que no han faltado algunos de los rostros masculinos más carismáticos. El hijo de Manuel Benítez ‘El Cordobés’ ha vuelto a recuperar la sonrisa tras el grave accidente de tráfico sufrido a comienzos del pasado mes de junio, que le provocó un traumatismo craneoncefálico y fractura de tibia y peroné.

Gustosamente, Julio Benítez atendió a los medios de comunicación para pasar revista de los asuntos que conciernen a él y a su familia y que (evidentemente) pasan por la presunta implicación de su padre en los ‘Paradise Papers’. Según informaron ‘El Confidencial’ y ‘La Sexta’, el diestro fue accionista desde el año 1994 al 2002 de una sociedad opaca en Nassau, la capital de Bahamas. De inmediato, Manuel Benítez negó la mayor en un comunicado oficial: “He declarado todo lo que tengo fuera y todos los españoles tenemos que hacer lo mismo”.

Preguntado por tan escabrosa cuestión, el torero no quiso incidir demasiado: “Yo no tengo que decir absolutamente nada. Siempre he estado al margen de todas esas cosas y no tengo ni idea. Pero lo que sí puedo decir es que mi padre siempre ha sido un hombre muy honrado y que le ha costado mucho trabajo ganar lo que ha ganado, pero siempre por derecho”.

Sin embargo, al hijo de Manuel Benítez no le sorprenden las informaciones que apuntan directamente a su padre: “Sorprenderme no, llevo un año que ha sido una vorágine de noticias y… bah, ya no le sorprende a uno nada”.

Donde sí que se mojó más fue a la hora de hacer balance de este año que encamina su recta final, con un guiño hacia su hermano, Manuel Díaz: “Ha sido un año súper ambiguo. Ha habido cosas positivas y muy gratificantes, tanto a nivel profesional como el hecho de tratar con Manuel, una cosa muy importante y un buen regalo. Por el contrario, también ha sido un año muy duro porque he pasado muchos meses fastidiado, pero con ilusión y ganas”.