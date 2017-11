Siempre que Sara Carbonero aterriza en España el interés mediático está garantizado. No podía ser de otra manera al tratarse de una de las mujeres más importantes de nuestro país, tanto en la crónica social como la fashion. Sin embargo, ahora lo es más que nunca, tras nacer unos fuertes rumores de embarazo del que sería su tercer hijo junto a Iker Casillas. Unas voces que se alzaron y corrieron como la pólvora por las redes a raíz de su look dorado en la gala del FC Porto. Un estilismo que para algunos le hacía una barriguita un tanto sospechosa.

Su visita a Madrid para presentar la colección ‘Saudade’, que la periodista ha diseñado junto a la firma de joyería Agatha París, ha servido como oportunidad perfecta para preguntarle por este asunto. Con la amabilidad que le caracteriza ante los medios, Sara Carbonero no ha tenido problemas en aclarar toda la verdad: “Hay fotos muy traicioneras, vaya tela. Cuando la vi pensé que yo no tenía esa barriga. Supongo que es la típica mala foto y en este caso no estoy embarazada. Quizás más adelante, ya sabéis que nos gustaría pero en este caso es una mala imagen. Ya me da rabia…”.

Sara: “No estoy embarazada. Es la típica mala foto”.

Estas palabras sirven para zanjar de una vez por todas el debate en torno a un hipotético embarazo, que bien podría llegar más adelante, según confirma ella misma. Al lado del guardameta del club de los dragones forma una familia idílica, junto a sus dos hijos (Martín y Lucas) y cada vez están más integrados en Oporto. Se mudaron a su nueva casa en el mes de agosto y Sara Carbonero no puede estar más encantada de tener como telón de fondo el mismísimo Océano Atlántico. Además nos ha confesado que ya se desenvuelve a la perfección con el portugués y que no descartan quedarse a vivir en una ciudad que le aporta “tranquilidad”, si bien es cierto que para eso sería necesario una renovación de contrato del exportero del Real Madrid con el Porto.

Centrada en sus proyectos profesionales, Sara Carbonero no puede evitar recordar con nostalgia su etapa de presentadora de informativos deportivos: “No echo de menos la tele como tal, sino el trabajo de redacción y su rutina diaria”.

La periodista también repasó otros temas de actualidad que le conciernen, como los crecientes casos de abusos sexuales que han sufrido diferentes artistas: “Estoy al tanto, lo he escuchado. Es un tema muy preocupante y la gente juzga por qué ahora y lo que hay que hacer es ir a la raíz del tema”. Yo por suerte no he tenido un caso así. Me he encontrado hombres que me han tratado como a una más, ni mejor ni peor y por eso he sido muy afortunada”.