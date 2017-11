Alarma por el estado de salud de Shakira: suspende su gira

“Les agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado ayudándome a mantener el ánimo en este momento difícil. Con el favor de Dios nos veremos muy pronto en el comienzo de mi gira”. Las últimas palabras de Shakira no eran halagüeñas. La artista rogaba a Dios una mejoría en su salud que finalmente no ha llegado y que le ha obligado a suspender su gira hasta 2018.

Los rumores que apartaban a la colombiana de los escenarios sonaban con fuerza desde hacía días y, finalmente, ha sido su promotora de conciertos la que ha terminado confirmado lo que empezaba a ser un secreto a voces. “Lamentamos informar que, según las indicaciones de los médicos de Shakira, las fechas de la gira El Dorado World Tour en Europa se posponen para 2018. Por favor, mantengan sus entradas ya que anunciaremos nuevas fechas para todos los espectáculos que se han pospuesto hasta el momento.

Debido a una hemorragia en las cuerdas vocales, a Shakira se le ha aconsejado retrasar cualquier actuación por el momento para permitirle sanar adecuadamente antes de comenzar su gira mundial y evitar cualquier daño adicional. Aunque muy decepcionada por estos resultados, ya que esperaba poder comenzar esta semana, Shakira está trabajando para recuperarse y está deseando volver a los escenarios con su mejor actuación nunca vista. Shakira sigue increíblemente agradecida por la lealtad, paciencia y apoyo que sus admiradores le han demostrado durante este momento tan difícil”, reza el comunicado enviado por Live Nation.

Esta decisión, la de cancelar sus próximos conciertos, revela la gravedad de la lesión que padece. El daño que sufre en las cuerdas vocales le impide comenzar una gira por Europa, que, con toda seguridad, iba a exigirle unos esfuerzos que su voz, de momento, no puede resistir.

El próximo concierto de Shakira era en Madrid este domingo. Aún quedaban entradas disponibles, pero lo cierto es que la venta avanzaba a muy buen ritmo y se esperaba un Wizink Center prácticamente lleno. LOOK se ha puesto en contacto con la organización del recinto sin éxito aduciendo que “estaban muy ocupados”. La maquinaria para gestionar la cancelación de una gira está en marcha y no hay tiempo que perder.

A esta decisión, que ya de por sí es muy dura, se le une el hecho de que la ha tenido que tomar sin tener a Piqué a su lado. El futbolista lleva desde el martes día 7 concentrado con la Selección Española. El sábado 11 jugó en Málaga contra Costa Rica y esta misma noche lo hace contra la selección rusa. Después de esta cita podrá volver a casa para estar junto a su chica y apoyarla en su recuperación. Atrás quedan los rumores de crisis entre el catalán y la de Barranquilla.