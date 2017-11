Premios Antena de Oro 2013, Sebastián Palomo Linares y Concha Azuara cruzan sus caminos. El suyo fue un flechazo y poco o nada importaron los 29 años de diferencia entre ellos, querían pasar por el altar. El diestro anhelaba más que nadie su paso por el altar con la jueza, pero no pudo ver cumplido su sueño tras no superar una compleja operación a corazón abierto. Desde ese momento, los tres hijos del torero con Marina Danko comenzaron una guerra sin cuartel.

LOOK ha ido informado minuciosamente de la historia desde el fallecimiento de Palomo Linares el pasado 27 de abril. Y ahora las novedades llegan con la reaparición ante los micrófonos de Concha Azuara. Casualidades del destino, sus palabras han llegado en la edición anual de los Antena de Oro, escenario sobre el que empezó a fraguar su amor con el torero.

La magistrada ha comenzado a rehacer su vida, “refugiada en familia, amigos y trabajo” y no ha podido evitar sentirse “emocionada” al pisar la misma alfombra que cuatro años atrás compartió con Palomo Linares. Concha siempre ha querido permanecer en el anonimato y alejarse de los focos, por eso vuelve a dejar clara su posición ante la inacabada polémica con los hijos de Marina Danko: “Nunca he tenido relación con ellos, no los conozco”, insiste hasta en dos ocasiones. Para Azuara, “su familia era él y algún amigo en común”. Una manera concluyente de dar carpetazo a un asunto que sigue coleando.

Las disputas empezaron prácticamente desde su sepelio y han tenido la jugosa herencia del maestro como denominador común. La presunta desaparición y robo de objetos de la finca ‘El Palomar’ hicieron que Concha Azuara fuera la principal señalada por parte de los hijos de Danko y Linares, algo que ella siempre ha desmentido.

Concha Azuara focaliza sus esfuerzos en salir adelante tras un año marcado por el fallecimiento del que iba a ser su marido. Eso sí, no quiere ni oír hablar de las navidades: “Que pasen rápido”, a la vez que finaliza acordándose -como no podía ser de otro modo- de Sebastián Palomo Linares: “Desde el cielo me ve aquí, guapa, y eso le hará feliz”.