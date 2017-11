Mario Vaquerizo se defiende de las críticas por sus polémicas declaraciones sobre el acoso sexual

Mario Vaquerizo se atreve con todo a pesar de las críticas. Nada le frena, es imparable y más cuando, como él mismo asegura, “está cansado de ser políticamente correcto”. Esta misma semana lo ha vuelto a demostrar al revelar su opinión sobre el acoso sexual a los cuatro vientos: “El acosador, a la cárcel y la que se deja acosar, tonta es por no haber cortado el rollo“. Unas palabras que han caído como un jarro de agua fría sobre una de las mujeres que más ha alzado la voz contra el escándalo sexual, Leticia Dolera, quien incluso tildó sus declaraciones de “cultura a la violación”. Mientras Mario permanecía en silencio, la polémica crecía y se hacía todavía más cruda. Pero, ¿cómo está el marido de Alaska?, ¿quiere detener este debate? LOOK ha contactado con el vocalista de ‘Las Nancys rubias’ y ha desvelado cómo se siente.

Al otro del teléfono atiende un Mario muy agradable, pero que prefiere no entrar en detalles. Se muestra reticente a hacer declaraciones y mucho menos a responder a la actriz que le ha acusado de ‘cultura de violación’. “Está descontextualizado y eso te obliga a callarte porque luego te dan muchos quebraderos de cabeza. Tengo que aprender a ser menos participativo, pero no me arrepiento”, dice a este medio. ¿Qué quiso decir entonces Vaquerizo? “Puede ser un titular desafortunado, pero quien me conoce sabe cómo soy. Estoy en contra del acoso absolutamente, lo condeno. No solo el sexual, el laboral, el mediático, el escolar, etc. Es una cosa deleznable y lo que yo quería decir era que no había que permitirlo, sino denunciarlo ipso facto”, comenta Mario.

El cantante ‘castiga’ el abuso de poder y quiere aclarar que dar su opinión tenía como único objetivo alentar a las víctimas a que denuncien. “Hay que tener dignidad profesional, pero por encima de esta está la personal y esta tiene que poder con todo. Ante cualquier tipo de acoso no hay que callarse. Es lo que quería decir en todo momento. Animar a que no se permita porque no diciéndolo es como se permite que se siga produciendo”.

Ya son muchos los usuarios de las redes sociales los que han cargado contra Mario. Los que le acusan de ser un machista disfrazado de moderno y que incluso se muestran incrédulos con el titular que ha copado ya varias portadas. ¿Qué opina él de la repercusión que en tan solo unos días se ha generado? “No sabía que yo soy tan importante, no entiendo porque me toman tan en serio porque yo no llego a nadie. Soy un cómico y un cantante”.