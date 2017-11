Málaga se despide de su ‘Hijo Predilecto’, Chiquito de la Calzada

Málaga hoy dice adiós para siempre a Chiquito de la Calzada. La ciudad que hace 85 años fue testigo del nacimiento del genio y figura por excelencia, se despide a las 11.30 de la mañana de su ‘Hijo Predilecto’ en una iglesia del barrio que le vio crecer. La Costa del Sol recordará más que nunca a ese vecino que creó un lenguaje universal y lo hará en una misa en la iglesia de San Pablo de la Trinidad. Allí se espera que su familia, sus amigos más íntimos e incluso los seguidores del humorista se acerquen para despedirse de Gregorio Esteban Sánchez, de la persona que se escondía tras los muros de este icono televisivo.

Tras la misa, los restos mortales del”pecador de la pradera” serán incinerados en el Tanatorio Parcemasa y posteriormente, trasladados al cementerio de San Gabriel, lugar donde descansa su gran amor Pepita. El cómico así estará junto a la mujer con la que convivió durante 50 años, con la esposa que cuando cuando falleció comenzó a apagarse. Una luz que jamás desaparecerá y prueba de ello, el caluroso homenaje que está previsto para las cinco de la tarde de este domingo en el parque lleva su nombre. Bajo el lema ‘el humor es amor’, miles de admiradores de Chiquito se agolparán con el fin de gritar el ‘jarl’ más multitudinario de la historia.

El féretro de Chiquito de la Calzada fue velado este sábado en el mismo lugar en el que el año pasado fue nombrado ‘Hijo Predilecto de la provincia de Málaga’. El mismo edificio donde el cómico agradeció muy emocionado que su tierra se hubiera acordado de él. A las 12 de la mañana se abrían las puertas de la Diputación de la ciudad para que ciudadanos anónimos, familia, rostros conocidos u otras personalidades, como fue el caso de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se acercaran para estar cerca de él por última vez. Pasada la medianoche quedaban allegados del malagueño, pues todavía no se habían querido separar de él.

Aunque en un principio llamó la atención la ausencia de algunos amigos de su círculo, a muchos de ellos la noticia les cogió por sorpresa. La información sobre su salud era contradictoria y prefirieron esperar. Así lo desvelaba la propia María Teresa Campos en ‘Sábado Deluxe’: “Se decían muchas cosas sobre su estado y era contradictorio. Yo preferí esperar, pero Edmundo se fue para Málaga en el AVE antes. Terelu le llamó cuando estaba viajando para avisarle de que había fallecido . Se puso muy triste. Eran muy amigos”.

Después de permanecer 12 días ingresado en el Hospital Carlos Haya de Málaga, el corazón de Chiquito dejó de latir. Se encontraba ingresado en la UCI desde este martes y tras una intensa lucha, falleció en la madrugada del sábado. Se fue sin el premio que tantos amigos conocidos reclamaban para él. No fue condecorado con la medalla de Andalucía, esa que tantas veces reclamó Paz Padilla desde cualquier plató. “Decía que no quería trabajar porque se había ido Pepita, su alma gemela. Yo pedí que le dieran la medalla de Andalucía para que le empujaran a subirse a un escenario, pero él decía que ya no tenía humor”, explicaba Paz Padilla en ‘Sábado Deluxe’. La humorista se ha mostrado rota de dolor ante su pérdida.

El poeta Pablo Neruda decía que la sonrisa era el lenguaje del alma, quizá por ello el mundo del espectáculo le recuerda como alguien inimitable. Chiquito sin duda alguna era, es y será faro y luz de su tierra.