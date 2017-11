Terelu jamás imaginó que el romance que hace décadas mantuvo con Alonso Caparrós vería la luz. Muchos menos que su hermana Carmen Borrego sería la persona que haría saltar la liebre al sentirse acorralada. En un golpe estratégico para desviar la atención sobre la identidad del popular varón que ocupó su corazón en el pasado, la benjamina de Teresa Campos planteó una cuestión que enmudeció al plató durante unos instantes. “Oye, una pregunta, ¿entre vosotros dos hubo algo?”, espetó Carmen este miércoles en ‘Sálvame’ a Terelu y Alonso. Entonces las miradas se cruzaron entre los implicados y desvelaron que en su historia -sin aparente importancia- hubo varios ingredientes: besos, cenas y dos noches juntos. Una versión que no coincide del todo con la fuente con la que ha podido hablar LOOK y es que, según esta persona que fue muy cercana a la pareja en el pasado, Terelu y Alonso fueron, sin duda alguna, más que amigos.

Estas palabras llegan de la mano de un testigo, que prefiere no desvelar su identidad y que describe esta historia como una relación que duró poco, pero que fue un romance en toda regla. Esta persona muestra sorpresa ante la publicación de la noticia, pues para él este era un secreto que conocían muy pocos. “Todo surgió en una de las muchas noches en las que salía de fiesta el equipo del programa de ‘Pasa la vida’ de TVE. Esto sucedió antes de que Alonso actuara en la película ‘Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí””. Dato que sitúa este amorío antes de 1997. Pero, ¿qué alcance tuvo?, ¿se limitó a tan solo dos noches como se ha revelado esta semana? “La relación fue breve, pero completa de pareja. Sé que hubo encuentros sexuales“, dice contundente.

“Se vieron durante varias ocasiones y aunque Alonso prácticamente no se lo contó a nadie, es cierto que a ese círculo más íntimo le desveló intimidades de Terelu“, confiesa. Un romance que sus compañeros no percibieron ni en sus gestos ni en su actitud y así lo revelan a este medio Carmen Rigalt, José Manuel Parada y Belén Ro. Aunque esta última colaboradora cobra especial importancia, pues Terelu creía que era conocedora de este misterio. Ella lo niega: “Para nada. Todos éramos amigos, pero del romance no sé nada”.

“Después de que pasara todo nadie notó nada”

Antes y después lograron con disimulo que el flirteo pasara por alto para el resto. Hasta tal punto que su relación permaneció bajo llave durante varios lustros. “Después de que pasara todo, nadie notó nada en ellos. Se comportaban con normalidad y había el mismo buen ambiente que antes de esa historia”, dice este testigo. Estos detalles se suman a los ya revelados sobre un romance desconocido, que ya no lo es tanto.

Aunque hubieran preferido evitarlo, los protagonistas de esta historia dieron ciertas pinceladas sobre este oculto romance cuando les cogió por sorpresa la pregunta de Carmen Borrego. “Fue cuando los dos estábamos en TVE y bueno, hubo un beso. Bueno algo más que un beso. Me la encontré un día en ropa interior. Era negra. Desde entonces me quedé prendado de ella”, dijo Alonso. Sin embargo, no quedó ahí y ellos mismos lo confesaron. Terelu aceptó la invitación de su compañero para ir a cenar, aunque según ellos tan solo se quedó en dos noches.