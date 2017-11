El mítico, Steven Seagal, se ha convertido en el tercer actor al que han señalado como agresor sexual durante las últimas semanas. El movimiento #MeToo ha logrado una vez más que se alcen nuevas voces contra el abuso de poder que hasta ahora había permanecido en secreto. La última mujer que ha confesado la tiranía que ejerció sobre ella el intérprete de ‘Alerta máxima’ ha sido la actriz australiana, Portia de Rossi y lo ha hecho a través de sus redes sociales.

[Leticia Dolera arremete contra Mario Vaquerizo por sus declaraciones sobre el acoso sexual]

Su experiencia es escalofriante.”Mi última audición para una película de Steven Seagal ocurrió en su oficina. Él me dijo lo importante que era tener química fuera de la pantalla, mientras me sentaba encima y se bajaba la cremallera de su pantalón de cuero. Yo huí y llamé a mi agente, quien despreocupada me contestó: ‘Bueno, no sabía que no fuera tu tipo'”, escribe en su Twitter.

Sin embargo, esta no es la única actriz que ha acusado a Seagal de un episodio similar. Esta semana Julianna Margulies, protagonista de la serie ‘The Good Wife’, ha desvelado que un agente de casting del estadounidense le pidió que acudiese a una audición al hotel donde se alojaba Steven. “Yo vivía en Brooklyn y dije yo no hago eso, no tengo dinero para el taxi ni cojo el metro tan tarde. Ella me dijo que no me preocupase, que me lo pagarían y que ella estaría allí. Llegué al hotel a las 22.40 y ella no estaba. Estaba él, solo. Se aseguró de que viese su pistola. Nunca había visto una en la vida real. Salí de allí ilesa, no sé cómo. Grité para poder salir de allí”.

[El actor Dustin Hoffman, señalado también como agresor sexual]

Tras el escándalo en torno al productor Harvey Weinstein, el goteo constante de acusaciones de abuso en Hollywood parece imparable.