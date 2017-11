“Oye, una pregunta, ¿entre vosotros dos hubo algo?”. La pregunta de Carmen Borrego a Terelu Campos y Alonso Caparrós hacía enmudecer al plató. No venía a cuento. Carmen estaba hablando de su polígrafo, de ese hombre famoso tan importante con el que habría tenido un idilio. Nada que tuviera que ver con su hermana ni con el polémico presentador. Carmen estaba tratando de mantener oculta la identidad de tan popular varón y en un golpe estratégico inesperado lanzaba esa sorprendente pregunta que, como no podía ser de otra manera, hacía desviar la atención hacia su hermana mayor, quien no podía disimular su estupefacción al tener que enfrentarse a una cuestión que durante años había evitado.

El silencio incómodo del plató lo ha roto la mirada maliciosa de Alonso hacia Terelu. Sus miradas se han cruzado unos segundos y entonces un envalentonado Caparrós ha terminado por confesar lo que ya era evidente. “Fue cuando los dos estábamos en TVE y bueno, hubo un beso. Bueno algo más que un beso”, comenzaba a decir. “Me la encontré un día en ropa interior. Era negra. Desde entonces me quedé prendado de ella y estuve varios días haciéndole escupir a la nutria”, ha bromeado el presentador en un plató completamente revolucionado por la confesión. “Yo bebía los vientos por ella”, ha terminado diciendo.

La revelación ya estaba hecha. Terelu Campos sabía que había que admitir aquella relación y ha terminado relatando que, en un momento dado, cuando ella ya sabía de los sentimientos de Alonso, aceptó la invitación de su compañero para ir a cenar. “¿Por qué me dejaste en ese punto?”, ha querido saber Alonso. “Pensaba que eso se te había olvidado”, ha respondido Terelu. “No, eso nunca”, ha concluido Caparrós.

Según han explicado la otrora pareja, ya en un ambiente más relajado, lo suyo apenas duró dos noches. Fue mientras compartían plató en ‘Pasa la vida’, de TVE, que se emitió entre 1991 y 1996. Curiosamente ese programa lo presentaba María Teresa Campos, pero Terelu ha negado que su madre pudiese enterarse de aquel escarceo. “No lo sabe nadie”, ha acertado a decir. Hasta ahora.