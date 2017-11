Diego Matamoros ya tiene los resultados de las pruebas de ADN a las que se sometió para saber si era realmente el padre de la hija que tuvo en 2015 con su entonces pareja Tanit Grande. El resultado ha sido negativo y él mismo ha confesado en la revista ‘Semana’ que siente que ha vivido una mentira, pues lleva casi cuatro años pensando que la pequeña Adara era su hija, y que está destrozado.

Ahora tiene que aceptar la nueva situación. Una situación dura y difícil para la que está necesitando ayuda profesional, pero también el apoyo de los que le quieren. Y desde hace un tiempo, parece que en ese círculo se engloba también su padre, Kiko Matamoros, con el que mantuvo una extensa guerra mediática que ya parece superada.

LOOK se ha puesto en contacto con Kiko con el objetivo de saber cómo se ha tomado esta noticia, pues ha sido uno de sus principales apoyos desde que comenzara el enfrentamiento de Tanit y Diego por una demanda de agresión que ella le interpuso. “Hace mucho que tomé la decisión de no hablar de mis hijos” empezaba diciendo el ex colaborador de Sálvame, pero no podía más que reconocer que “lo siento mucho por la niña, es sin duda la más perjudicada, pero lo siento también por todos los afectados”.

Fue el propio Matamoros el que ayudó a Diego en la tarea de descubrir quién era la persona con la que Tanit le había sido infiel, una ayuda que le agradece mucho “ya lo ha dicho él, poco más puedo decir yo” comentaba. Sin embargo, parece ser que el acercamiento de padre e hijo no ha venido motivado por este suceso “no, claro que no, esto viene de antes y son muchas cosas, no es porque le haya ayudado con esto concrétamente”.

Sea como fuere se siente feliz de haber conseguido recuperar la relación con su hijo y estará a su lado en este duro momento que le ha tocado vivir “siempre he apoyado a mis hijos cuando lo han necesitado” apunta cuando desde LOOK se le pregunta si ahora está más volcado con Diego por lo ocurrido.