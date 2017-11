Destrozado. Así se muestra Diego Matamoros en la revista Semana. “He vivido una mentira” reza el titular, y es que, después de algunos meses de intensa espera, ya le han dado los resultados de las pruebas de paternidad a las que decidió someterse después de enfrentarse en un juicio por agresión a su ex, Tanit Grande, y que ella aprovechara la ocasión para decir que la niña no era de él y que por tanto no podía verla.

“Todavía sigo llamándola mi hija”, dice con pesar en la entrevista. “Para mí esto es comparable a una muerte en vida, la niña está ahí, está a mi alcance, pero ya no es nada mío. Dar este paso y contarlo incluso me avergüenza, aceptar que he vivido un engaño, que quién yo creía que era mi hija es hija de otro”.

La última vez que vio a la niña fue el pasado 22 de febrero, antes de embarcarse en un viaje a Miami. Entonces todavía no se había producido el desencuentro con Tanit, que tuvo lugar la noche del 11 de marzo. Diego en la entrevista explica que cuando la pequeña nació ellos ya no estaban juntos y él había tenido sospechas de que había sido engañado con otra persona, pero finalmente decidió creer a la que fue su pareja y no pensó que la niña podría no ser suya. “Nos dejaba tener una relación de padre e hija”, apunta indignado.

Conoció los resultados el pasado 1 de noviembre a través de una carta de laboratorio y sintió que en ese momento le había cambiado la vida. Lo único positivo de todo lo ocurrido es que le ha acercado a su padre, Kiko Matamoros, que ha sido un gran apoyo y quién le ayudó a descubrir quién era la persona con la que le habían sido infiel.

Ahora no puede evitar pensar en la pequeña Adara: “La niña ha sido una víctima. El día de mañana me gustaría decirle que durante casi cuatro años fui su padre”. También es duro para su familia. “Es una parte damnificada, para mis padres era su primera nieta, para mis hermanas su primera sobrina, querían a esa niña”, explica.

Se trata, sin duda, del palo más duro que la vida le ha dado a Diego Matamoros. Confiesa que ha necesitado ayuda psicológica y que todavía no lo ha aceptado, aunque sabe que debe hacerlo. Sin duda, lo que más le pesa, es que el día de mañana esa niña apenas le recordará, pero para él siempre será importante.