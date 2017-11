Andrés Pajares reaparece tras hacerse públicos sus graves problemas de salud

Andrés Pajares acudió la pasada noche del 6 de noviembre a la presentación del nuevo disco de José Mercé en el teatro Luz Phillips Gran Vía acompañado de Juana Gil, su inseparable secretaria, con la que parece mantener desde hace varios años una relación íntima de lo más discreta. Hace mucho que el actor está retirado y alejado de los focos, pero en ocasiones especiales acude a algún evento cuando el protagonista es un amigo.

Así ha ocurrido en esta ocasión, en la que ha sorprendido a todos con su presencia, pues las últimas noticias que se tenían de él apuntaban a que su estado de salud no pasaba por su mejor momento. Fue precisamente LOOK quién logró hablar con sus hijos para arrojar un poco de luz a su situación, puesto que varios medios afirmaban que apenas podía mantenerse en pie. Andrés Burguera explicaba que “Está fatal de la espalda. Lleva varios meses así. Por eso le cuesta andar y necesita ayuda”.

Además, puntualizaba que “lo peor de todo es que no acepta mi ayuda personal. No se deja ayudar por sus hijos porque, además de su espalda, padece problemas psicológicos que están diagnosticados como un trastorno bipolar mixto. Todo esto es muy duro para mí. Desde el diagnóstico no acepta nuestra ayuda. Ni la mía, ni la de mis hermanas”.No es la primera vez que el intérprete de ‘¡Ay, Carmela!’ tiene problemas de salud, una depresión ya le llevó a alejarse de la vida pública en 2008 y en 2012 estuvo ingresado una temporada en la cínica López Ibor.

Ahora, Andrés Pajares ha querido ponerse de nuevo ante las cámaras; fuentes presenciales explican a LOOk que, aunque iba en todo momento apoyado del brazo de Julia, a la hora de posar para los medios presentes lo hizo a su lado, pero manteniéndose por sí mismo. Posó con una sonrisa y pasó a ver el espectáculo. Tiene 77 años y en su físico se nota, pero eso no le hace perder la simpatía.