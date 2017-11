María Jiménez revela que Pepe Sancho le fue infiel con Mila Ximénez

67 años de amor, de desamor, de descaro, de estrellato. Así ha sido la vida de María Jiménez, de esa mujer que vivió tres décadas adelantada a su tiempo. La cantante se sentó este sábado en ‘El Deluxe’ para revelar la mejor noticia que podía dar: está totalmente recuperada del cáncer de mama que sufrió hace ya un lustro. Feliz con el momento actual en el que se encuentra, la sevillana echó la vista atrás y analizó su pasado. Rebuscó en su relación con el ya fallecido Pepe Sancho y además, desveló una infidelidad del actor que dejó al plató estupefacto. No daban crédito ante las palabras de la intérprete de ‘Se acabó’.

María ahondó sobre su matrimonio con Pepe y dejó claro que para ella no supuso un drama su separación: “En mi vida me imaginé estar siempre junto a Pepe. Estuve muchos años queriendo separarme de él. Aunque estaba muy enamorada de él, y fue el amor de mi vida, no me costó separarme. Cuando lo hice, me buscaba, pero luego decía en la prensa que yo no quería separarme de él. Era un mentiroso patológico“. Una relación tormentosa en la que hubo repetidas infidelidades, incluso con personajes famosos que todavía permanecen en televisión. Es el caso de Mila Ximénez.

Así lo aseguró María durante la entrevista: “Pepe Sancho se acostó con Mila Ximénez cuando estaba casado conmigo. Me dijo que la había pillado con dos copas de más, y estuvieron en mi casa cuando yo estaba haciendo una gala en Galicia”. Una versión que con matices confirmó la propia Mila y un hecho que, por cierto, parecía darle igual a la cantante.

Pero, ¿qué sucedió cuando Pepe falleció?, ¿mantenía relación con el hijo que tenía en común con la cantante? “Los últimos 7 años de vida de Pepe no tuvo relación con su hijo. Una tarde con la excusa de llevarle con su abuela se lo llevó al notario para que firmara un papel en el que aseguraba que nunca había visto malos tratos”, confesó. Tal fue el distanciamiento entre padre e hijo que incluso le eliminó de su testamento: “Le dejó sin herencia, solo ha tenido la legítima. Él admiraba mucho a su padre”.

Sin embargo, María quiso reclamar lo que a ella le correspondía como viuda, pues tan solo estaba separada de Sancho, no divorciada. “Pedí la pensión de viudedad y me la concedieron. La que fue su última esposa Reyes Monforte me denunció y perdió la denuncia, pero tengo una cosa preparada si me vuelve a denunciar”.