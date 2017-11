Se desvela el sexo del bebé que esperan Cayetano Rivera y Eva González

El pasado mes de agosto Cayetano Rivera y Eva González confirmaron que estaban esperando su primer hijo juntos. La pareja ha llevado el embarazo de la modelo con tranquilidad e incluso en un primer momento desearon preservar la magia y no saber el sexo del bebé. “Fuimos un día a la ginecóloga y nos dijo: Yo lo sé ya. ¿Queréis saberlo vosotros? Y le dijimos que no“, contó la presentadora recientemente. A tan solo cuatro meses de que nazca el bebé, ‘¡Hola!’ ha desvelado que es un niño.

Ahora el dilema está en el nombre por el que se decantarán finalmente. En octubre, la propia Eva confesó abiertamente que ya tenían el nombre de su bebé decidido: “Si es niña, ya lo tenemos; está clarísimo, pero no va a ser ni Eva ni Carmen”. Una opción que queda del todo descartada al conocer que esperan un niño. El nombre del pequeño todavía es una incógnita, pero Eva sí que quiso dejar claro la profesión que espera para él:”Si es niño no tenemos decidido, pero que no sea torero, mejor cocinero”.

No son las únicas decisiones que el matrimonio ha tomado en el ecuador del embarazo. El pasado 25 de octubre los objetivos captaron que se había iniciado la mudanza de la que tanto se había hablado. Cayetano y Eva hicieron las maletas para trasladarse a su nueva residencia en el elitista barrio madrileño de El Viso.