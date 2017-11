Carmen Borrego ha dado este sábado un paso al frente. La colaboradora tomaba una valiente decisión: se sentaba en ‘El Deluxe’ para someterse al polígrafo de la verdad. Ese detector de mentiras que podía dinamitar la tranquilidad de Las Campos, que quién sabe si descubriría secretos hasta ahora desconocidos de dos de sus pilares vitales. Bajo la atenta mirada de su hermana Terelu, la benjamina de Teresa ha respondido a 30 preguntas comprometidas sin vetos ni cortapisas.

Lejos de las chanzas que Carmen suele decir, esta esperada entrevista no comenzaba en un ambiente sosegado. Minutos antes de que Carmen respondiera a las cuestiones que Jorge Javier Vázquez le planteaba, el plató incendiaba. La tensión se palpaba hasta tal punto que, se desconocía si alguna de las dos se ausentaría. Pero, ¿qué provocó que las hermanas discutieran durante la publicidad? A raíz de que Borrego declarara en un vídeo previo que no se había sentido lo suficientemente defendida por su hermana ante las acusaciones de Mila Ximénez, Terelu estalló e incluso amenazó con su marcha antes de iniciarse el polígrafo. Se pasó de cero a 100 en cuestión de segundos.

Carmen se mostró más sincera que nunca. Incluso entre bromas llegó a reconocer que había mantenido una relación con una persona muy conocida de este país. Tan solo dos pistas: muy poderoso y divorciado. Ni un detalle más.

“Siempre he sentido cuando iba con Terelu que yo era menos”

Borrego desveló por primera vez las inseguridades físicas que siente así como los celos que ha tenido hacia Terelu, aunque según ella forman parte del pasado. “Ahora no tengo envidia. Pero cuando éramos pequeñas mi hermana era un auténtico bombón. Siempre he sentido que a donde fuese con ella yo era menos”, confesó. No se detuvo excesivamente en su respuesta, pero sí que quiso revelar cómo se siente respecto a Terelu ante los ojos de su madre: “A mi madre le preocupa más Terelu. Lo he pensado desde pequeña, que ella era su ojito derecho”.

¿Y qué percepción posee Carmen sobre su trabajo al apellidarse Campos? “Cuando empecé sí que intenté que mi madre me ayudará, luego ya no. Llevo 30 años en esto”, reveló. ¿Y sobre Terelu? No quedó clara su respuesta. Carmen contestó que no consideraba que su hermana hubiera sido presentadora por su madre. Su respuesta fue que mentía.

“Los problemas de mi madre desaparecerían si volviera a la tele”

En la misma semana en la que Teresa se ha confesado en ‘Mi casa es la tuya’ y en la que ella misma habló sobre su proyecto televisivo, Carmen Borrego ha revelado que los problemas de su madre desaparecerían si volviera a la televisión. “No trabajar a mi madre le implica estar muchas horas en casa y eso te lleva comerte el coco. Ella necesita olvidar lo que le pasó (el ictus isquémico) porque fue muy gordo y eso se olvida trabajando”, dijo entonces.

