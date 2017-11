No es la primera vez que Jesús Quintero se convierte en protagonista del drama económico. Las aventuras empresariales en las que se ha embarcado el periodista no han salido como esperaban y aunque siempre ha salido adelante, su estabilidad económica no goza de su mejor momento. El presentador supuestamente debe más de 427.000 euros a los propietarios del teatro que él mismo gestiona en Sevilla. Este sería el motivo por el que está a punto de ser desahuciado del local que arrendó hace más de una década, según asegura ABC.

[El drama del vidente Octavio Aceves: “Estoy arruinado”]

Pese a que esta supuesta deuda Quintero la arrastra desde hace varios años, el local permanece abierto e incluso ofrece durante estos días la obra ‘Juan Tenorio’. Y es que, varias son las cuestiones que sobrevuelan en torno a esta historia. ¿Cuándo comenzó este procedimiento?, ¿cuál es la defensa del presentador? y, sobre todo, ¿cómo ha afectado a Quintero este duro varapalo?

‘ABC’ informa de que la propietaria del local presentó una demanda en la que solicitaba el desahucio por falta de pagos y reclamaba tanto el dinero como la rescisión del contrato. Sin embargo, esta no es la única parte que no está conforme con lo acaecido. El abogado de Quintero, Emilio Moeckel, asegura que su representado no reconoce su firma en las páginas del contrato y además, que las condiciones de alquiler eran ‘leoninas’, pues exigían cuotas de 20.000 euros al mes. Según el letrado del periodista, este local para el periodista es “como su hijo”, por lo que está muy afectado.

Aunque aún se desconoce si el desahucio terminará siendo efectivo, lo cierto es que Quintero se encontraría en un difícil momento económico si estas informaciones fueran ciertas. ¿Venderá parte de sus propiedades para hacer frente a este pago?, ¿dará un nuevo giro esta historia? Solo el tiempo lo dirá.