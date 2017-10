“Queremos un enlace íntimo”. Con estas palabras, Ana Boyer (28) y Fernando Verdasco (33) anunciaban a bombo y platillo su esperada boda religiosa en una isla privada del Caribe. Ahora, la revista ‘¡Hola!’ recoge más detalles sobre uno de los enlaces del año al que asistirán cincuenta selectos invitados. “Nos casaremos en el puente de diciembre. Los invitados llegarán a la isla el día antes y queremos que sea algo muy relajado. Queremos, sobre todo, disfrutar de estar juntos y hacer lo que nos apetezca en cada momento”, recoge la revista.

Los padrinos serán Julio José Iglesias y Tamara Falcó, hermanos de Ana

Además, sus protagonistas han revelado quiénes serán los padrinos de tan sonado acto. “El padrino será mi hermano Julio y Tamara, mi testigo”. El propio Julio José, desde su casa de Miami donde reside con su mujer Charisse, revelaba a la publicación sentirse “muy emocionado por ser el padrino”. Por otro lado, cuatro de las mejores amigas de la pareja serán testigos.

¿Qué piensan sus padres? Por un lado, LOOK pudo hablar hace algunos días con José Verdasco, padre del novio, quien aseguró que este digital que “ellos se casan por amor y no es una boda precipitada o con otras intenciones ocultas. Ya llevaban tiempo planeándolo“. Por otro y aunque Isabel Preysler no se ha pronunciado oficialmente, según su hija Ana, la madre de la novia “está encantada con la boda y con Fernando”.

De hecho, de este modo la novia de Vargas Llosa verá cumplido el sueño de casar a otra hija, después de hacer lo propio con Chábeli Iglesias. Además, esta será parte importante de un enlace muy esperado, que tendrá un recuerdo inevitable a Miguel Boyer, y que se ha forjado en las pistas de tenis de medio mundo. Y es que Ana Boyer se ha convertido en el talismán de Fernando Verdasco en los viajes del madrileño para disputar los torneos.